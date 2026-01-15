بورصة لندن تطلق منصة تسوية قائمة على البلوكشين لربط النقد بالأصول الرقمية على مدار الساعة

أعلنت مجموعة بورصة لندن (LSEG) عن إطلاق منصة تسوية جديدة تعتمد على تقنية البلوكشين، تتيح للمؤسسات المالية تسوية المدفوعات والأصول بشكل شبه فوري وعلى مدار الساعة، باستخدام أموال حقيقية مودعة لدى بنوك تجارية.

المنصة، التي تحمل اسم Digital Settlement House (LSEG DiSH)، تمكّن من تنفيذ عمليات الدفع مقابل الدفع (PvP) والتسليم مقابل الدفع (DvP) بسرعة عالية، عبر تسجيل الودائع البنكية على سجل رقمي خاص يُعرف بـ “DiSH Cash”.

ويمنح ذلك المشاركين ملكية فورية وقابلية مباشرة لتحويل الأموال وتسوية الصفقات.

وتهدف “LSEG DiSH” إلى العمل كحلقة وصل بين الأنظمة المالية التقليدية وشبكات الأصول الرقمية، ما يسمح بتنسيق المدفوعات وتسوية الأصول عبر بنى تحتية مختلفة، سواء كانت قائمة على البلوكشين أو على أنظمة تقليدية.

وبحسب مجموعة بورصة لندن، تسهم هذه الآلية في تقليص فترات التسوية، وخفض مخاطر الطرف المقابل، وتحسين كفاءة استخدام السيولة والضمانات داخل الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية.

صرح “دانيال ماغواير”، رئيس أسواق “LSEG”، إن المنصة تقدم لأول مرة حل نقدي حقيقي مرمز على البلوكشين ومدعوم بأرصدة متعددة العملات لدى بنوك تجارية، مؤكدا أن الخدمة ستساعد على دمج النقد والأوراق المالية والأصول الرقمية ضمن منظومة تسوية واحدة وأكثر كفاءة.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يلامس 98 ألف دولار وارتفاع هيمنته على السوق…والإيثيريوم يقترب من 3400 دولار

الذهب أم الكريبتو؟ سؤال يشعل الأسواق في 2026 فضاء على X للنقاش للخروج بأفضل القرارات

