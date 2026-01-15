شركة “Bitmine” تستثمر 200 مليون دولار في شركة تابعة لصانع المحتوى الشهير “MrBeast” لدمج DeFi مع الخدمات المالية

- 1/2
أعلنت شركة “Bitmine Immersion Technology”، المعروفة بكونها من أبرز الشركات في إدارة خزائن الإيثيريوم، عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار في “Beast Industries” التابعة لصانع المحتوى الشهير “MrBeast”.
وجاء الإعلان قبيل الاجتماع السنوي للشركة، على أن تُستكمل الصفقة رسميا في 19 يناير 2026.
وتهدف الشراكة إلى استكشاف دمج حلول التمويل اللامركزي (DeFi) ضمن منصة خدمات مالية جديدة تعمل “Beast Industries” على تطويرها، في خطوة تسعى لربط الأصول الرقمية باقتصاد صُنّاع المحتوى.
وتستعد “Beast Industries” للتوسع خارج نطاق الترفيه، إذ كشف الرئيس التنفيذي “جيفري هاوسنبولد” عن خطط لإطلاق منصة خدمات مالية إلى جانب خدمة اتصالات باسم “Beast Mobile” تستهدف قاعدة جماهيرية ضخمة يقودها صناع المحتوى.
كما تقدم “MrBeast” مؤخرا بطلب علامة تجارية باسم “MrBeast Financial”، ما يعزز التوقعات بإطلاق مبادرة في مجال التكنولوجيا المالية تشمل خدمات مصرفية واستثمارية وربما حلولا مرتبطة بالكريبتو.
ووصف توماس “توم” لي، رئيس مجلس إدارة “Bitmine”، الصفقة بأنها دعم قوي لرؤية “Beast Industries”، معتبرا “MrBeast” أبرز صانع محتوى في جيله، مع تأثير واسع لدى أجيال Z وAlpha والجيل الشاب عموما، مؤكدا توافق القيم والرؤية بين الطرفين.
