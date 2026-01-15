BitMine تستثمر 200 مليون دولار في شركة MrBeast مع خطط لاستكشاف دمج التمويل اللامركزي

تعتزم شركة BitMine Immersion Technology استثمار 200 مليون دولار في Beast Industries، شركة الترفيه التي أسسها نجم يوتيوب Jimmy Donaldson المعروف باسم MrBeast، في صفقة تُعد من أكبر استثمارات BitMine خارج أنشطتها الأساسية حتى الآن.

وأعلنت BitMine يوم الخميس أنها ستضخ استثمارًا مباشرًا بقيمة 200 مليون دولار في Beast Industries. ويدير دونالدسون شبكة قنوات على يوتيوب يتجاوز عدد مشتركيها مجتمعين 450 مليون مشترك، وفق بيانات متاحة علنًا.

وقال Thomas Lee، رئيس مجلس إدارة BitMine:

“نرى أن MrBeast وBeast Industries يمثلان أبرز صانعي المحتوى في جيلنا، مع وصول وتأثير غير مسبوقين لدى أجيال Gen Z وGen Alpha وجيل الألفية. كما أن Beast Industries هي أكبر وأكثر منصات صانعي المحتوى ابتكارًا في العالم، وتتقاطع قيمنا المؤسسية والشخصية بشكل وثيق.”

ولم تكشف الشركتان عن حجم الحصة التي ستحصل عليها BitMine، أو تقييم Beast Industries، أو أي حقوق حوكمة مرتبطة بالاستثمار. ومن المتوقع إتمام الصفقة يوم الاثنين.

Beast Industries تدرس دمج التمويل اللامركزي في منصة مالية مرتقبة

في إطار الصفقة، ستبحث Beast Industries سبل دمج حلول التمويل اللامركزي (DeFi) ضمن منصة خدمات مالية تخطط لإطلاقها، بحسب Jeffrey Housenbold، الرئيس التنفيذي للشركة.

ولم تُفصح الشركتان عن تفاصيل المنتجات أو الجداول الزمنية أو الأطر التنظيمية للمنصة المقترحة، وأكدتا أنه لم يتم اعتماد أي منتج DeFi حتى الآن.

وقد تواصلت Cointelegraph مع BitMine وBeast Industries للحصول على تعليق بشأن تفاصيل الصفقة وخطط دمج DeFi، دون تلقي رد حتى وقت النشر.

يُذكر أن MrBeast بدأ منذ عام 2025 توسيع نشاطه خارج يوتيوب، معلنًا خلال قمة DealBook لصحيفة نيويورك تايمز في أوائل ديسمبر عن خطط لإطلاق منصة خدمات مالية. وقال هاوزنبولد لمجلة Business Insider في 3 ديسمبر:

“نُطلق أيضًا شركة اتصالات باسم Beast Mobile، إلى جانب منصة خدمات مالية تُعنى بالتثقيف المالي وإتاحة الوصول إلى معلومات العالم.”

وبحسب مواد استثمارية اطّلعت عليها Business Insider، حققت Beast Industries إيرادات بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2024.