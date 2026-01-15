ضغط شراء واسع يضرب أكبر 500 عملة رقمية مع تخلي المتداولين عن رهانات الهبوط

تام شمس - الخميس 15 يناير 2026 05:55 مساءً - شهدت أسواق العملات الرقمية أكبر موجة ضغط شراء (Short Squeeze) منذ موجة البيع الحادة في أوائل أكتوبر، بعدما أجبر الارتفاع المفاجئ في الأسعار المتداولين الذين راهنوا على الهبوط على إغلاق مراكزهم، ما عزز الآمال ببدء تعافٍ أوسع في السوق.

وارتفعت عمليات تصفية مراكز البيع على العقود الآجلة والعقود الدائمة للعملات الرقمية إلى نحو 200 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ تصفية نحو مليار دولار من مراكز البيع خلال انهيار السوق في أكتوبر، وفق بيانات نشرتها شركة التحليلات Glassnode. وأفادت الشركة بأن هذه كانت أكبر عملية تصفية لمراكز البيع عبر أكبر 500 عملة رقمية منذ موجة 10 أكتوبر.

ويأتي هذا الارتداد السعري بعد تحسن ملحوظ في معنويات المستثمرين، التي تحولت من الخوف إلى الجشع للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر، بحسب ما أفاد به موقع Cointelegraph في وقت سابق يوم الخميس.

ويرى بعض المحللين أن موجة ضغط الشراء، إلى جانب تحسن المعنويات، تشكل إشارة على تحسن ظروف السوق تمهيدًا لتعافٍ أوسع. ويحدث ضغط الشراء عندما يرتفع سعر الأصل بشكل حاد، ما يدفع البائعين على المكشوف إلى شراء الأصل لتجنب خسائر أكبر.

وسجلت بيتكوين (BTC) الحصة الأكبر من عمليات التصفية، مع تصفية مراكز بيع بقيمة 71 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية. تلتها إيثريوم (ETH) بنحو 43 مليون دولار، في حين شهدت عملة الخصوصية داش (DASH) تصفية مراكز بيع بقيمة 24 مليون دولار، وفق لوحة بيانات Glassnode.

الجيوسياسة تضيف زخمًا للتعافي

أشار محللون آخرون إلى بوادر مبكرة لتعافي السوق، مع بدء بيتكوين التفوق على الدولار الأميركي في ظل تصاعد الشكوك حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتزايد المخاطر الجيوسياسية، عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وقال نيكولاي سوندرغارد، محلل الأبحاث في منصة استخبارات العملات الرقمية Nansen، لموقع Cointelegraph:

“أحد العوامل الهيكلية الداعمة لبيتكوين كأصل احتياطي هو ارتفاع التقلبات الجيوسياسية، والتي شكلت حتى الآن عامل ضغط على الدولار الأميركي”.

وأضاف:

“في حين تظل المعادن النفيسة المستفيد الأكبر في هذه البيئة، فإن بيتكوين باتت جزءًا متزايدًا من النقاش كأصل احتياطي بديل، وقد تستفيد من هذا الاتجاه، وإن كان بدرجة أقل”.

مخطط BTC مقابل مؤشر الدولار (DXY) منذ بداية العام. المصدر: Cointelegraph/TradingView

وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 10.6% منذ بداية العام، في حين صعد مؤشر الدولار الأميركي (DXY) بنحو 0.75% خلال الفترة نفسها، وفق بيانات TradingView.

وقد تستفيد بيتكوين أيضًا من عوامل سوقية أخرى، من بينها التحقيق الجنائي المتعلق برئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إذ أشار محللون في منصة تداول العملات الرقمية Bitunix يوم الاثنين إلى أن ذلك قد يضيف “علاوة مخاطر” إلى سعر بيتكوين.