تتوقع Sygnum انطلاق ترميز الأصول واحتياطيات الدول من بيتكوين في 2026

تام شمس - الخميس 15 يناير 2026 06:36 مساءً - ترى مجموعة Sygnum المصرفية المتخصصة في الأصول الرقمية أن التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة قد تفتح مرحلة جديدة من تبني تقنيات البلوكشين في عام 2026، تشمل إنشاء احتياطيات سيادية من بيتكوين وتحولًا أوسع لدى البنوك نحو بنى مالية قائمة على الترميز.

وذكرت المجموعة في تقرير صدر الخميس واطّلع عليه Cointelegraph أن مشروع قانون CLARITY المرتقب، إلى جانب احتمال إقرار قانون بيتكوين، قد يوفّران الإطار القانوني الذي كانت الجهات السيادية بانتظاره.

وأضافت أن وضوح القواعد التنظيمية في الولايات المتحدة قد يعزز الثقة عالميًا في بيتكوين (BTC) كأصل خزينة، متوقعة أن تقوم ثلاث دول على الأقل من مجموعة العشرين أو ما يعادلها بإضافة بيتكوين علنًا إلى احتياطياتها السيادية.

وأشارت سيغنوم إلى أن النموذج الاقتصادي لبيتكوين يصب في مصلحة المتبنين الأوائل، ما قد يخلق حالة استعجال بين الدول لتشكيل احتياطيات وطنية من BTC قبل غيرها وشرائه عند مستويات سعرية أدنى.

وقالت:

“عندما تنشأ منافسة بين الأقران، يتحول تنويع الاحتياطيات إلى سباق تحكمه نظرية الألعاب بدل أن يبقى نقاشًا فلسفيًا.”

التبني السيادي قد يساعد بيتكوين على تضييق الفجوة مع الذهب

بحسب التقرير، فإن أوائل المتبنين المحتملين يشملون دولًا “براغماتية ماليًا” تعاني “ضغوطًا نقدية حادة”، مثل البرازيل واليابان وألمانيا وهونغ كونغ وبولندا.

ففي أغسطس 2025، عقد مجلس النواب البرازيلي جلسة استماع حول مقترح إنشاء احتياطي وطني من بيتكوين. كما اقترح مشرّعون في هونغ كونغ في ديسمبر 2024 إضافة بيتكوين إلى الاحتياطيات الوطنية.

وفي اليابان، دعا النائب ساتوشي هامادا في ديسمبر 2024 إلى إنشاء احتياطي وطني من بيتكوين عبر تحويل جزء من احتياطيات النقد الأجنبي، مستشهدًا بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من بيتكوين.

أما في ألمانيا، فقد قدّم حزب “البديل من أجل ألمانيا” المعارض في أكتوبر 2025 مذكرة رسمية تعارض الإفراط في تنظيم بيتكوين وتحثّ على دراسة إنشاء احتياطي وطني منها.

وفي بولندا، تعهّد المرشح الرئاسي السابق سوافومير منتسن خلال حملته بإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين إذا فاز في انتخابات 2025، إلا أن ترشحه لم ينجح.

وتتوقع سيغنوم أن تكون المخصصات الأولية متواضعة، بحدود 1% من إجمالي الاحتياطيات، لكنها شددت على أن “أثر الإشارة سيكون عميقًا”.

وعلى المدى الأطول، قد يسهم التبني السيادي الأوسع في تقليص الفجوة بين بيتكوين والذهب، رافعًا حصة بيتكوين من سوق القيمة المخزّنة عالميًا من نحو 6% حاليًا إلى ما يصل إلى 25%. ووفق سيغنوم، فإن ذلك قد يعني سعرًا لبيتكوين يتراوح بين 350 ألفًا و400 ألف دولار.

مع ذلك، حذّر مارسِن كازميرتشاك، الشريك المؤسس لشركة أوراكل البلوكشين Redstone، من أن التفاؤل بشأن التبني السيادي قد يكون “أكثر تعقيدًا” مما توحي به التوقعات.

وقال إن المعروض السائل من بيتكوين انكمش بنحو 30% خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية مع امتصاص الصناديق المتداولة والحيازات الحكومية للإصدارات الجديدة، إلا أن ذلك يعود بدرجة أكبر إلى التراكم المؤسسي لا إلى الخزائن السيادية.

وأضاف:

“في 2026، من المرجح أن يكون الواقع أكثر تواضعًا من العناوين الرنانة… سنرى ولايات وبلديات أميركية تستكشف الاحتياطيات، لا اقتصادات كبرى من مجموعة العشرين.”

وأشار إلى أن التبني السيادي سيظل مقيدًا بالاحتكاكات السياسية، بما في ذلك في البرازيل التي تواجه ضغوطًا متزايدة من صندوق النقد الدولي.

التمويل التقليدي يتجه لاعتماد قنوات ترميز قائمة على البلوكشين لإصدار السندات

إلى جانب التبني السيادي، قالت سيغنوم إن المؤسسات المالية التقليدية تقترب من استخدام بنية البلوكشين كجزء من عملياتها الأساسية. وتوقعت أن يدخل ترميز الأصول إلى التيار السائد في 2026، مع احتمال أن يتم ترميز ما يصل إلى 10% من إصدارات السندات الجديدة لدى المؤسسات الكبرى منذ لحظة الإصدار.

وقال ماتياس إمباخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة:

“التحول الكامل سيستغرق خمس سنوات أو أكثر، لكن القرارات الاستراتيجية التي ستشكّل هذا المستقبل تُتخذ بالفعل.”

وأضاف أن السندات المرمّزة قد تُتداول بعلاوة سعرية بفضل التسوية الأسرع وتحسين كفاءة الضمانات، ما يخلق حوافز قوية للمتبنين الأوائل.

إجمالي قيمة الأصول الحقيقية المُرمَّزة (RWA) حسب فئة الأصول. المصدر: RWA.xyz

ووفق بيانات RWA.xyz، تم حتى الآن ترميز سندات شركات بقيمة 1.1 مليار دولار، ما يمثل 5.2% من إجمالي الأصول المرمّزة البالغة 21 مليار دولار.

وتُعد السندات المرمّزة جزءًا من قطاع ترميز الأصول الحقيقية (RWA) الناشئ، الذي يحوّل الأصول المالية والمادية إلى رموز على سجل البلوكشين غير القابل للتغيير، ما يقلل التكاليف ويزيد من سهولة وصول المستثمرين وفرص التداول.