تُدخِل LSEG أموال البنوك التجارية إلى مسارات البلوكشين عبر DiSH

تام شمس - الخميس 15 يناير 2026 06:36 مساءً - تستخدم London Stock Exchange Group في خدمتها الجديدة Digital Settlement House ودائع بنكية مُرمَّزة لتنفيذ تسويات فورية وعلى مدار الساعة، عبر شبكات الدفع القائمة على البلوكشين والشبكات التقليدية على حد سواء.
أطلقت London Stock Exchange Group خدمة تسوية رقمية جديدة تهدف إلى إدخال أموال البنوك التجارية إلى مسارات البلوكشين.
وتتيح الخدمة، التي تحمل اسم Digital Settlement House المُرمزة (DiSH)، تنفيذ التسويات الفورية عبر شبكات الدفع القائمة على البلوكشين وكذلك الشبكات التقليدية، وعلى مدار الساعة، وبعملات وولايات قضائية متعددة، وفقًا لإعلان صدر يوم الخميس.
يقف في صميم المنصة مكوّن DiSH Cash، وهو تمثيل قائم على السجلّات لودائع البنوك التجارية. وبدلًا من الاعتماد على العملات المستقرة، يستخدم النظام مطالبات مُرمَّزة على ودائع مصرفية فعلية، ما يوفّر بحسب LSEG "ذراعًا نقدية حقيقية" لعمليات الصرف الأجنبي وتداول الأوراق المالية والأصول الرقمية.
وقالت المجموعة: "مع LSEG DiSH، سيتمكّن المشاركون في السوق من تنفيذ تسويات PvP (الدفع مقابل الدفع) أو DvP (التسليم مقابل الدفع) باستخدام أي أصل، مع تنسيق المدفوعات عبر أي شبكة متصلة، رقمية كانت أم تقليدية".
DiSH تستهدف تسريع التسويات
أوضحت LSEG أن المنصة صُمِّمت لمعالجة مشكلات مزمنة في تسويات ما بعد التداول، حيث تبقى السيولة والأصول مجمّدة لساعات أو حتى أيام بسبب بطء الإجراءات وتجزؤ الأنظمة.
وأضافت الشركة: "تُمكّن الخدمة المستخدمين أيضًا من خفض مخاطر التسوية عبر تقليص الجداول الزمنية، ومزامنة عمليات التسوية، وزيادة توافر الضمانات".
جاء الإطلاق عقب إثبات مفهوم ناجح نُفِّذ بالتعاون مع شركة Digital Asset ومجموعة من المؤسسات المالية الكبرى على شبكة Canton Network. وخلال الاختبارات، أُنجزت صفقات عبر أصول وعملات مختلفة، باستخدام ودائع بنكية تجارية مُرمَّزة كجانب نقدي لكل معاملة، مع تسجيل ملكية هذه الودائع على سجلّ DiSH.
العملات المستقرة تدخل صميم البنية التحتية للأسواق
تأتي خطوة LSEG في وقت تتزايد فيه مكانة العملات المستقرة ضمن البنية التحتية الأساسية للتمويل العالمي، متجاوزة جذورها المشفّرة، وفق تقرير توقّعات حديث صادر عن Moody’s. وذكر التقرير أن العملات المستقرة عالجت حجم تسويات بلغ 9 تريليونات دولار في عام 2025، بزيادة 87% على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط "على السلسلة" أكثر من التحويلات التقليدية بين البنوك.
وأضافت موديز أن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية وودائع البنوك المُرمَّزة تبرز اليوم كأشكال من "النقد الرقمي" تُستخدم لإدارة السيولة ونقل الضمانات وتسوية المعاملات ضمن نظام مالي يتجه بوتيرة متسارعة نحو الترميز.
