بروتوكولات DeFi تتخلى بهدوء عن Discord بعد تفشي عمليات الاحتيال في القنوات العامة

تام شمس - الخميس 15 يناير 2026 09:35 مساءً - تتخلى بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بهدوء عن خوادم Discord العامة، معتبرة أن المنصة باتت عبئًا أمنيًا أكثر من كونها مساحة لبناء المجتمع، في ظل تصاعد عمليات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين عبر القنوات المفتوحة.

وجاء هذا التحول إلى الواجهة يوم الأربعاء بعدما أعلن بروتوكول الإقراض اللامركزي Morpho نقل خادمه العام على ديسكورد إلى وضع “القراءة فقط”، مع توجيه المستخدمين إلى قنوات دعم بديلة. ويعكس القرار قلقًا متزايدًا من تحوّل ديسكورد إلى ساحة مفضلة للمحتالين الذين يستهدفون مستخدمي العملات الرقمية.

ولا يقتصر هذا القلق على Morpho. إذ قال المؤسس المجهول لمنصة بيانات التمويل اللامركزي DefiLlama، المعروف باسم 0xngmi، إن المنصة تقلّص اعتمادها على ديسكورد بهدوء، مفضّلة أدوات تواصل أكثر ضبطًا. ويؤكد عدد من المطورين أن الهدف هو الابتعاد عن غرف الدردشة الدائمة لصالح أنظمة دعم منظّمة تحمي المستخدمين بدل السعي وراء تعظيم التفاعل.

لماذا تتراجع فرق DeFi عن ديسكورد؟

يشير مطورون ومزوّدو بيانات إلى أن تأمين ديسكورد بات شبه مستحيل، وأن التصيّد الاحتيالي أصبح مشكلة بنيوية. وقال الشريك المؤسس لـMorpho، ميرلان إيغاليت، إن الابتعاد عن ديسكورد “لم يكن قرارًا سهلًا”، لكنه أوضح أن المستخدمين كانوا يتعرضون للتصيّد أثناء طلب المساعدة رغم المراقبة المكثفة والإجراءات الوقائية.

وأضافت Morpho أنها اختبرت أدوات مثل Intercom، التي سهّلت الدعم عبر ميزات إدارة التذاكر والردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأبدى 0xngmi مخاوف مماثلة، مشيرًا إلى أن DefiLlama انتقلت إلى الدردشة المباشرة وتذاكر البريد الإلكتروني لأن ديسكورد يجعل حماية المستخدمين أمرًا بالغ الصعوبة. وقال: “حتى لو حظرت المحتالين فورًا، يواصلون مراسلة المستخدمين مباشرة للاحتيال عليهم”.

دعم مجتمعي للانسحاب من ديسكورد

تفاعل قادة مجتمع ومشغّلون في القطاع مع هذا التوجه. فقد وصف ريتشارد رودايروس، الشريك في استقطاب المواهب لدى Dragonfly، خوادم ديسكورد العامة بأنها “من أقل البيئات قيمةً من حيث الإشارة في هذا المجال”. ورأى أن المستخدمين والمطورين سيستفيدون أكثر من توثيق واضح ودعم غير متزامن وقنوات تواصل موثوقة، داعيًا إلى تقليص الاعتماد على ديسكورد لما فيه مصلحة القطاع على المدى الطويل.

بدوره، قال مارك زيلر، مؤسس Aavechan Initiative، إن ديسكورد “مليء بالمحتالين”، وإن المستخدمين الذين يطرحون أسئلة غالبًا ما يستهدفهم مديرون مزيفون، معتبرًا خطوة Morpho إيجابية وداعيًا Aave Labs إلى التفكير في الابتعاد عن المنصة.

كما أشار دنكان كوك فوستر، الشريك المؤسس لمنصة Nifty Gateway، إلى أن إدارة ديسكورد كانت أسوأ جوانب إدارة شركته السابقة واستنزفت صحته النفسية، واصفًا قرار Morpho بـ“الذكي”.

ليس الجميع مع ترك ديسكورد

في المقابل، حذّر آخرون من أن التخلي عن ديسكورد قد يقوّض إحدى سمات DeFi الأساسية: التعاون المفتوح بين الأقران. وقال مستخدم على منصة X يُدعى Llamaonthebrink إن من جاذبية DeFi القدرة على “الدخول إلى ديسكورد أي مشروع” لتبادل الخبرات وتقديم الملاحظات ومتابعة التطوير، معربًا عن أمله ألا يتحول الخروج من ديسكورد إلى اتجاه عام.

ويرى آخرون أن المشكلة تكمن في التنفيذ لا في المنصة نفسها. إذ قال المستخدم nft_dreww إن جميع المنصات تجذب المحتالين، وإن خوادم ديسكورد المُدارة جيدًا مع إجراءات أمن مناسبة يمكن أن تبقى آمنة ونشطة. وعبّر المستخدم Walter_Su11ivan عن رأي مماثل، معتبرًا أن التخلي عن ديسكورد يعكس قصورًا في المهارات التشغيلية، مشيرًا إلى أن مشاريع عديدة ما تزال تدير مجتمعات صحية ومضبوطة على المنصة.