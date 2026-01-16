ترامب يقول إن “مُسرِّب معلومات فنزويلا” سُجن مع صمت حسابات Polymarket

تام شمس - الجمعة 16 يناير 2026 05:09 مساءً - قال الرئيس الأميركي Donald Trump إن “مُسرِّب معلومات فنزويلا” قد جرى اعتقاله وسجنه، في تصريح أعاد تسليط الضوء على أسواق التنبؤ، عقب سلسلة من الرهانات الدقيقة التوقيت في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف ترامب، خلال حديثه في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، أن “مُسرِّب معلومات فنزويلا تم العثور عليه وهو الآن في السجن”، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة The Wall Street Journal.

ورغم أن ترامب لم يذكر أسواق التنبؤ صراحة، فإن محللي البلوكشين، ومن بينهم منصة Lookonchain، رجّحوا أن يكون المُسرِّب على صلة بمجموعة من حسابات Polymarket التي نفذت رهانات مركزة على تطورات في فنزويلا قبل ساعات قليلة من إعلان الأخبار للعامة.

وكتبت Lookonchain في منشور على منصة X يوم الخميس: “لاحظنا أن اثنتين من ثلاث محافظ كانت قد حققت أرباحا من المراهنة على خروج الرئيس الفنزويلي Nicolás Maduro من السلطة، لم تُظهر أي نشاط منذ 11 يوما”.

بعض الحسابات لا تزال نشطة برهانات على إيران

وفي معرض تناولها للمحافظ غير النشطة، أشارت Lookonchain إلى حساب Polymarket بعنوان 0xa72DB1، الذي حوّل رهانا بقيمة 5,800 دولار إلى نحو 75,000 دولار، بعد المراهنة على خروج مادورو من منصبه بحلول 31 يناير 2026.

كما لفتت إلى حساب 0x31a56e، الذي نفّذ سلسلة من الرهانات على أحداث فنزويلية قبل أن يختفي من منصة Polymarket قرابة 8 يناير.

المصدر: WSJ

وفي المقابل، أوضحت Lookonchain أن المحفظة المتبقية، SBet365، وضعت رهانا جديدا قبل يومين، توقعت فيه إزاحة المرشد الأعلى الإيراني Ali Khamenei من منصبه بحلول 31 يناير.

وأضافت أن SBet365 كانت أيضا من بين الحسابات التي حققت أرباحا كبيرة من المراهنة على فنزويلا عبر Polymarket، محققة ما يقارب 140 ألف دولار من رهانات مرتبطة بإقصاء مادورو.

وقال ترامب، في إشارة إلى مُسرِّب المعلومات الفنزويلي المسجون: “قد يكون هناك آخرون، وسنطلعكم على ذلك”.

المصدر: Polymarket

تأتي هذه التطورات في وقت تخضع فيه أسواق التنبؤ لتدقيق متزايد، إذ يدفع مشرّعون أميركيون باتجاه مشروع قانون يهدف إلى مكافحة التداول بناء على معلومات داخلية في الرهانات السياسية.

وفي هذا السياق، قال Sean Patrick Maloney، رئيس ومدير عام Coalition for Prediction Markets، وهو تحالف صناعي وطني تأسس في أواخر عام 2025، إن أعضاء الائتلاف يحظرون بالفعل التداول الداخلي عبر تطبيق سياسات صارمة لمعرفة العميل (KYC).

وأضاف مالوني، في تصريح لموقع Cointelegraph: “من الضروري رسم خط فاصل واضح بين منصات التنبؤ الخارجية غير الخاضعة للتنظيم وتلك الخاضعة للتنظيم الفيدرالي داخل الولايات المتحدة”، متابعا: “وبما يتماشى مع القوانين الحالية، لا ينبغي للمنصات الخارجية غير المسجلة أن تعمل داخل الولايات المتحدة أو أن تقدم خدماتها للمستخدمين الأميركيين من دون الالتزام بالضمانات والتسجيلات نفسها، بما يضمن خضوع هذا النشاط لإشراف أميركي مسؤول”.