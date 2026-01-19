هيئة صناعية في هونغ كونغ تدعو إلى تخفيف قواعد CARF الخاصة بالإبلاغ عن العملات الرقمية

دعت رابطة محترفي الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (HKSFPA) حكومة المدينة إلى تخفيف بعض بنود خطتها لتطبيق معايير الإبلاغ عن العملات الرقمية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وحذّرت الهيئة من أن إطار عمل الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) والتعديلات المرتبطة بمعيار معيار الإبلاغ المشترك (CRS) قد تفرض على المؤسسات المحلية مخاطر تشغيلية ومسؤوليات قانونية إضافية.

ويُعد CARF معيارا جديدا للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية المتعلقة بمستخدمي الأصول الرقمية عبر الحدود، في حين يمثل CRS نظام التبادل التلقائي القائم لدى OECD للحسابات المالية التقليدية. وبحسب OECD، تُعد Hong Kong واحدة من 76 سوقا التزمت بتطبيق CARF، ومن بين 27 ولاية قضائية تعتزم تنفيذ أولى عمليات تبادل البيانات بحلول عام 2028.

دعم مبدئي لـCARF مع المطالبة بعقوبات أخف

أفادت HKSFPA بأنها تدعم عموما التوجه العام للمقترحات، بما في ذلك التسجيل الإلزامي لمزودي خدمات العملات الرقمية وتوسيع نطاق الإبلاغ عن المعاملات. لكنها طالبت بمتطلبات أخف على الكيانات التي لا يوجد لديها نشاط إبلاغ، وتعزيز حماية البيانات الشخصية، وإتاحة نقل مهام حفظ السجلات إلى أطراف ثالثة خاضعة للتنظيم عند توقف الشركات عن العمل.

كما حذّرت الهيئة من أن العقوبات غير المحددة السقف لكل حساب، وتحميل المديرين مسؤولية شخصية، قد يرفعان مخاطر الامتثال، داعية إلى وضع سقوف واضحة للعقوبات وتوفير ضمانات للشركات التي تتصرف بحسن نية.

ردّ رابطة محترفي الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ على إطار CARF. المصدر: HKSFPA

طموح هونغ كونغ كمركز للعملات الرقمية يواجه ضغوط الامتثال

يأتي هذا النقاش محليا في ظل مساعي هونغ كونغ لترسيخ مكانتها كمركز منظم للعملات الرقمية. إذ يفرض نظام الترخيص في المدينة على منصات التداول المركزية التي تخدم المستثمرين المحليين الالتزام بمتطلبات اعرف عميلك (KYC)، والحفظ، ومكافحة إساءة السوق، ومكافحة غسل الأموال (AML).

وحتى مطلع عام 2026، حصلت 11 منصة تداول عملات رقمية، من بينها HashKey Global وOSL وBullish، على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) للعمل في المدينة.

وعلى الصعيد العالمي، يعيد CARF تشكيل مشهد الإبلاغ الضريبي عن العملات الرقمية. فقد بدأت بعض الولايات القضائية المبكرة بجمع بيانات من منصات التداول، تشمل الإقامة الضريبية الموحدة، والأرصدة، والمعاملات.

وتخطط 48 ولاية قضائية، من بينها United Kingdom ودول في European Union، لبدء أولى عمليات التبادل العابر للحدود لبيانات الإبلاغ عن العملات الرقمية في عام 2027، استنادا إلى بيانات يتم جمعها خلال عام 2026.