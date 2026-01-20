البرتغال تتحرك ضد منصة Polymarket وتمنحها 48 ساعة لمغادرة البلاد: التفاصيل

أمرت هيئة تنظيم التداول والمراهانات في البرتغال منصة التوقعات القائمة على البلوكشين “Polymarket” بوقف نشاطها داخل البلاد خلال 48 ساعة، بعد ارتفاع ملحوظ في استخدامها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وبحسب “Rádio Renascença”، تجاوزت الرهانات على نتائج تصويت 18 يناير حاجز 103 مليون يورو (نحو 120 مليون دولار).

وقالت الجهة المنظمة، “Serviço de Regulação e Inspeição de Jogos” (SRIJ)، إن “Polymarket” لا تمتلك ترخيصا لتقديم خدمات المراهنات في البرتغال، وبالتالي تعمل بشكل غير قانوني.

تعمل “Polymarket” كسوق توقعات يتيح للمستخدمين “الرهان” على أحداث واقعية مثل السياسة والرياضة وغيرها، عبر شراء حصص في نتائج محتملة.

لكن في البرتغال، تُعد المراهنات على الأحداث السياسية ونتائجها محظورة قانونيا.

ووفق قانون القمار الإلكتروني الصادر عام 2015، يُسمح فقط بالمراهنات الرياضية وألعاب الكازينو وسباقات الخيل.

وأكدت الهيئة المنظمة أن الموقع غير مخول بتقديم المراهنات في البرتغال، مشيرة إلى أن القانون الوطني يمنع المراهنات المتعلقة بالأحداث السياسية سواء كانت محلية أو دولية.

ورغم القرار، لا تزال “Polymarket” متاحة للمستخدمين في الوقت الحالي، إلا أن الجهات المنظمة قد تتجه لاحقا إلى مطالبة مزودي خدمة الإنترنت بحجبها.

كما أشارت التقارير إلى أن منصات توقع أخرى مثل “Kalshi” و”Myriad” و”Limitless” ما تزال قابلة للوصول داخل البلاد.

وتأتي خطوة البرتغال ضمن موجة تضييق أوسع على “Polymarket”، إذ تواجه قيود في أكثر من 30 دولة تشمل سنغافورة وروسيا وبلجيكا وإيطاليا، ومؤخرا أوكرانيا.

وفي حين تلجأ بعض الدول إلى إدراج الموقع ضمن قوائم الحظر، تعتمد دول أخرى إجراءات أخف مثل إتاحة المشاهدة فقط للمستخدمين المحليين.

