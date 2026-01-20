المؤسس المشارك لـMagic Eden يرى “دورة مضاربة فائقة” تلوح في الأفق

قال Jack Lu، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Magic Eden، إن صناعة العملات الرقمية تدخل ما وصفه بـ“دورة مضاربة فائقة”، مدفوعة بازدهار أسواق التنبؤ ومنصات المراهنات التي تمزج بين التمويل والترفيه.

وكتب لو في منشور على منصة X يوم الاثنين: “أصبحت المضاربة تيارا سائدا الآن. وMagic Eden تبني لهذا العالم”. وأضاف: “أسواق التنبؤ حاضرة في حفلات الإيمي والأخبار. المراهنات هي ثاني أسرع القطاعات نموا في الولايات المتحدة بعد الذكاء الاصطناعي. رعايات شركات المراهنات الرياضية تملأ البث الرياضي. الألعاب فائقة البساطة + ألعاب المال الحقيقي تتقارب”.

وتأتي تصريحات لو في وقت بلغت فيه أحجام التداول اليومية لأسواق التنبؤ مستوى قياسيا عند 814.2 مليون دولار يوم الاثنين، متجاوزة الرقم السابق البالغ 701.7 مليون دولار المسجّل قبل أسبوع، وفق بيانات Dune Analytics.

حجم التداول اليومي في أسواق التنبؤ منذ سبتمبر 2024. المصدر: Dune Analytics

وتواصل منصة Kalshi تصدّر أحجام التداول عبر أسواق السياسة والتمويل والرياضة والترفيه، فيما تسجّل Polymarket وOpinion أداء قويا أيضا.

Magic Eden تسعى للاستفادة من موجة المضاربة

وفي المنشور نفسه، أكد لو أن منصة الكازينو والمراهنات الرياضية الجديدة التابعة لـMagic Eden، Dicey، ستُطلق خلال هذا الربع. وتهدف المنصة إلى تمكين المستخدمين من استضافة الألعاب والمراهنة في بيئة لامركزية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت Magic Eden أن حاملي التوكنات سيحصلون أيضا على حصة من أي مبادرات جديدة. وقالت الشركة إن 15% من إيراداتها ستُخصّص لحاملي توكن ME، على أن يُقسّم هذا المبلغ بالتساوي بين عمليات إعادة شراء التوكن ومكافآت التحصيص، تُدفع بعملة USD Coin المستقرة. وستُحتسب عوائد التحصيص بحسب كمية ME المحصّصة ومدة التحصيص، مع إتاحة المطالبة بمكافآت USDC شهريا بدءا من مارس.

سوق الـNFT يواجه صعوبات في التعافي

تأتي هذه الإعلانات بعد تراجع القيمة السوقية لرموز NFT بنسبة 68% في عام 2025، من 7.95 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار، وفقا لبيانات CoinGecko. وقال منظمو مؤتمر NFT Paris إن هذا التراجع أسهم في إلغاء الحدث هذا العام.

وأشار لو إلى أن Magic Eden تخطط للتوسع خارج نطاق الـNFT مع اكتساب المنتجات المدفوعة بالمضاربة زخما في التيار العام. وبدأ عام 2026 بقوة لسوق الـNFT، إذ عادت القيمة السوقية لتتجاوز 3 مليارات دولار، بزيادة 28% خلال أول 20 يوما من العام.