منصة Pump.fun تطلق ذراعا استثمارية باسم “Pump Fund”

أعلنت منصة إطلاق عملات الميم Pump.fun عن إنشاء ذراع استثمارية جديدة تحمل اسم Pump Fund، في أول تحوّل جوهري لها بعيدا عن تركيزها التقليدي على عملات الميم، وتهدف من خلالها إلى دعم شركات ناشئة واعدة.

وقالت Pump.fun يوم الاثنين إنها ستطلق Pump Fund بالتزامن مع هاكاثون بقيمة 3 ملايين دولار، سيُموِّل 12 مشروعا بمبلغ 250 ألف دولار لكل مشروع عند تقييم قدره 10 ملايين دولار. وأضافت أن الذراع الاستثمارية ستسعى إلى “الاصطفاف طويل الأمد مع المشاريع”، حتى وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بالعملات الرقمية، مع توفير إرشاد وتوجيه من مؤسسي Pump.fun.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه أحجام التداول على المنصة مقارنة بذروتها في مطلع 2025، وهي الفترة التي شهدت موجة مضاربات كثيفة على عملات الميم.

وأوضحت Pump.fun أن Pump Fund سيستثمر في مشاريع “بمختلف مراحل النضج والقطاعات ومستويات الزخم”، مع التركيز على الفرق التي “تُنجز بسرعة وتتواصل بشفافية بشأن خططها”. وأضافت: “إلى جانب زخم المنتج والحضور الاجتماعي، سنقيّم الجدوى طويلة الأمد للمشروع”.

ويمتد الهاكاثون لمدة 30 يوما، حيث يقوم المشاركون بإنشاء توكن خاص بمشروعهم، ونشر تحديثات مستمرة، فيما يترك للسوق الحكم على نجاح المشروع. وقالت المنصة: “بدلا من السعي لإرضاء لجان تحكيم أو صناديق رأس المال الجريء للحصول على التمويل، تتيح التوكنة للسوق أن يكون هو الحكم. المستخدمون هم من يموّلونك عبر الرهان عليك مبكرا”.

الطلب على “المؤسسين الجيدين” لا يزال مرتفعا

قال Alon Cohen، الشريك المؤسس لـPump.fun، في منشور على منصة X إن تنوّع الاتجاهات في سوق العملات الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية “يُظهر أن الطلب على المؤسسين الجيدين من قبل المتداولين والمستثمرين طويلَي الأجل لا يزال مرتفعا للغاية، بغض النظر عن ظروف السوق”.

وأضاف أن المشاريع باتت تطلق توكنات لأن “المستخدمين أحبّوا الاستثمار في أفكار جديدة اعتقدوا أن لديها فرصة للنجاح”، مشيرا إلى وجود ملايين الأشخاص الذين “يمكن أن يصبحوا مستخدمين ومستثمرين محتملين”. وتابع: “السيولة الفورية تعني أنك تستطيع الحصول على التمويل أيضا”، موضحا أن ذلك أسهم في ظهور مشاريع ذكاء اصطناعي في قطاع الكريبتو، وأظهر “مدى ضخامة الفرصة التي يمكن أن تخلقها توكنة المشاريع في مراحلها المبكرة”.

تراجع أحجام التداول على Pump.fun

تراجعت أحجام التداول على Pump.fun منذ ذروتها في أواخر 2024 ومطلع 2025. ووفقا لبيانات Token Terminal، بلغت أحجام التداول الشهرية للمنصة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.75 مليار دولار في يناير 2025، بعد عام واحد فقط من إطلاقها.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الأحجام الشهرية التراجع، إذ سجلت في ديسمبر 2.43 مليار دولار، مع تراجع شهية المتداولين للأصول المضاربية مثل عملات الميم، في ظل عام مضطرب شهدته الأسواق الأوسع.