تصاعد الغضب ضد Trove بعد احتفاظ الفريق بـ9.4 ملايين دولار وهبوط التوكن الجديد 95% بعد الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 20 يناير 2026 07:41 مساءً - أعادت منصة Trove Markets إشعال موجة من الغضب بين المستثمرين بعد تأكيدها أنها ستحتفظ بنحو 9.4 ملايين دولار من حصيلة بيع التوكن، الذي كان مرتبطا في الأصل بتكامل مخطط مع Hyperliquid، وذلك رغم تحوّلها إلى بناء منصة تداول عقود دائمة (Perps DEX) على Solana قبل أيام فقط من إطلاق التوكن.

واتهم منتقدون بارزون على منصة X الفريق بالإخلال بتوقعات التمويل، بعد أن أعلنت Trove أن الأموال المحتفَظ بها ستُستخدم لمواصلة التطوير على سولانا، بدلا من إعادة الجزء الأكبر من رأس المال الذي جُمع لمشروع Hyperliquid. وكانت Trove قد جمعت أكثر من 11.5 مليون دولار لبيع توكن مرتبط بالتكامل مع Hyperliquid، لكنها أعلنت يوم الجمعة قبل أيام قليلة من حدث توليد التوكن (TGE) التحوّل إلى البناء على سولانا.

وأرجع أحد مطوري Trove، المعروف باسم “Unwise”، هذا التحول إلى انسحاب شريك سيولة كان من المقرر أن يوفّر 500 ألف توكن HYPE اللازمة للتكامل مع Hyperliquid، ما دفع عشرات المستثمرين إلى المطالبة باسترداد أموالهم بعد التغيير المفاجئ في الاتجاه.

وقالت Trove يوم الاثنين: “من إجمالي المبلغ المُجمَع، سنحتفظ بـ9,397,403 دولارات لمواصلة بناء منصة تداول عقود دائمة على سولانا”، مضيفة أن هذا الخيار هو “المسار الوحيد الذي يُبقي Trove على قيد الحياة كمنتج حقيقي”. وأضافت: “لا يمكننا عكس كل التكاليف التي تم إنفاقها بالفعل، لكن يمكننا الاستمرار في البناء وتقديم منصة تداول عقود دائمة للمقتنيات”.

وأوضحت الشركة أنها أنفقت أو تخطط لإنفاق جزءا من هذه الأموال على فريق تطوير للبنية التحتية الأمامية والخلفية، وتعيين مدير تقني (CTO)، وفريق استشاري، إضافة إلى نفقات التسويق والتشغيل. وفي المقابل، قالت Trove إنها أعادت أكثر من 2.44 مليون دولار للمستثمرين “في إطار تنظيف المشاركة وحماية نزاهة التوزيع”، على أن يُعاد أيضا 100 ألف دولار لمشاركين في الطرح الأولي للعملة.

وقال أحد المنتقدين على منصة X: “كيف يمكنكم بناء منصة تداول عقود دائمة وأنتم لا تستطيعون حتى تنفيذ طرح أولي للعملة بشكل كفؤ؟ أكبر عملية احتيال في الكريبتو حاليا”.

توكن TROVE ينهار 95% بعد الإطلاق

تصاعدت حالة الاستياء بعد أن هوى توكن TROVE الجديد بأكثر من 95% إلى نحو 0.0008 دولار بعد عشر دقائق فقط من إطلاقه، ما خفّض قيمته السوقية من 20 مليون دولار إلى أقل من مليون دولار، وفقا لبيانات DEXScreener.

وأظهرت بيانات منصة تحليلات البلوكشين Bubblemaps أن جهة واحدة حصلت على 12% من إجمالي معروض التوكن عبر 80 محفظة جديدة موّلت من منصة التداول غير الحاضنة ChangeHero. غير أن Bubblemaps أكدت أنها لم تجد أي أدلة تربط هذه العناوين بفريق Trove.

Trove تؤكد التزامها طويل الأمد

ورغم الجدل، شددت Trove على أنها “لن تختفي”. وقال الفريق: “Trove لا تغادر. نحن لا ‘نأخذ المال ونهرب’. نحن مستمرون في البناء”، مضيفا أنهم “سيستعيدون الثقة من خلال التنفيذ”.

وقال Cointelegraph إنه تواصل مع Trove للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق ردا فوريا.

وتخطط Trove للتركيز في تجربة تداول العقود الدائمة على المقتنيات، مثل بطاقات Pokémon وجلود Counter-Strike 2، وهو سوق توقعت شركة إدارة الأصول الرقمية Bitwise في سبتمبر أن ينمو ليصل إلى 21.4 مليار دولار.