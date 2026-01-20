برمودا تتعاون مع Coinbase وCircle لبناء اقتصاد “على السلسلة بالكامل”

تعتزم حكومة Bermuda إطلاق برامج تجريبية لعناصر من اقتصاد رقمي “على السلسلة بالكامل”، باستخدام بنية البلوكشين التحتية لكلٍّ من Coinbase وCircle، بدءا بمدفوعات العملات المستقرة وأدوات ترميز الأصول عبر مجموعة مختارة من الخدمات الحكومية والمالية.

وقد رسّخت برمودا مكانتها كولاية قضائية صديقة للعملات الرقمية منذ إقرارها قانون Digital Asset Business Act عام 2018، وهو إطار تنظيمي شامل صُمم لاستقطاب شركات الأصول الرقمية، بما في ذلك Coinbase وCircle.

وفي إعلان صدر يوم الاثنين من الاجتماع السنوي لـWorld Economic Forum في دافوس، سويسرا، قال رئيس وزراء برمودا David Burt، إلى جانب ممثلين عن Coinbase وCircle، إن الشراكة ستُمكّن الدولة الجزرية في الكاريبي من استخدام العملة المستقرة USD Coin وبنية Base التابعة لـCoinbase لتطوير نموذج جديد لاقتصاد البلاد.

ووفقا لما ذكرته الشركات وبِرت، ستبدأ الجهات الحكومية في برمودا ببرنامج تجريبي يشمل “مدفوعات قائمة على العملات المستقرة، ومؤسسات مالية تدمج أدوات ترميز الأصول، ومشاركة السكان في برامج وطنية لمحو الأمية الرقمية”. وقال بِرت: “تهدف هذه المبادرة إلى خلق الفرص، وخفض التكاليف، وضمان استفادة سكان برمودا من مستقبل التمويل”.

وأضاف البيان أن العديد من الشركات المحلية تقبل بالفعل المدفوعات الرقمية، عقب عملية توزيع USDC خلال منتدى برمودا للتمويل الرقمي في مايو 2025.

ما الذي يحدث في عالم الكريبتو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع؟

يتواجد هذا الأسبوع العديد من التنفيذيين وقادة صناعة العملات الرقمية في سويسرا ضمن فعاليات مرافقة للمنتدى الاقتصادي العالمي. ففي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي Donald Trump افتراضيا عن مبادرات سياسية تتعلق بالعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي خلال المنتدى، كما ناقش مشرّعون أميركيون مقترحات لإنشاء احتياطيات من العملات الرقمية.

ومن المقرر أن يحضر في 2026 كل من الرئيس التنفيذي لـCoinbase Brian Armstrong، والرئيس التنفيذي لـCircle Jeremy Allaire، إلى جانب عدد من قادة القطاع.

وقال أرمسترونغ إن أهداف Coinbase من المشاركة تشمل التحدث إلى قادة عالميين حول “كيف يمكن للعملات الرقمية تحديث أنظمتهم المالية”، والدفع باتجاه ترميز الأصول لـ“دمقرطة الوصول إلى أسواق رأس المال”. وأضاف أنه سيناقش خلال المنتدى مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية المطروح في مجلس الشيوخ الأميركي، لا سيما كيفية التعامل مع العملات المستقرة.

وأشار أرمسترونغ إلى أن الاهتمام المتزايد بالعملات المستقرة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالأسهم المرمّزة والتمويل اللامركزي، كانت من أبرز نقاط الخلاف بين المشرّعين وقادة الصناعة والبنوك حول مشروع القانون. وقال من دافوس يوم الاثنين: “ينبغي أن تشكّل العملات المستقرة فرصة لكل من البنوك وشركات الكريبتو، طالما جرت معاملتنا جميعا على قدم المساواة”.

وكانت Coinbase قد سحبت دعمها لمشروع القانون الأسبوع الماضي، إذ قال أرمسترونغ إن المنصة لا تستطيع دعم التشريع “بصيغته الحالية”. ورغم أن هذا الموقف أسهم على الأرجح في تأجيل مناقشة المشروع إلى أجل غير مسمى، نفى أرمسترونغ يوم السبت تقارير تحدثت عن وجود توتر بين مسؤولي البيت الأبيض والشركة.