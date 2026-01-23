عملة XRP لم تنكسر بعد: لكن ضغوط البيع ما زالت قائمة رغم مؤشرات التماسك

تراجعت عملة XRP إلى نحو 1.91 دولار بعد انخفاض جديد بنسبة 2% يوم الجمعة، وسط سوق يفتقر لزخم واضح.

وتشير بيانات حديثة إلى أن العملة لا تزال تتحرك وفق تدفقات التداول، لكن ضغط البيع لم يتحول بعد إلى شراء صاف مستمر.

وفق تحليل “CryptoQuant” لسوق XRP على بينانس، تبلغ علاقة الارتباط خلال 30 يوم بين السعر وCVD (فرق حجم الشراء والبيع التراكمي) حوالي 0.61، وهي علاقة إيجابية متوسطة إلى قوية، ما يعني أن حركة السعر ما تزال متسقة مع تدفقات الحجم وليست منفصلة عنها.

في المقابل، يبقى CVD نفسه في المنطقة السلبية، وهو ما يدل على أن البيع المتراكم لم ينقلب بعد إلى مرحلة سيطرة الشراء.

وتتعامل “CryptoQuant” مع هذه القراءة كأداة تأكيد للاتجاه أكثر من كونها إشارة دخول أو خروج.

فضعف الارتباط مع صعود السعر عادة يعد إنذار، أما الوضع الحالي فيُفهم على أنه بناء قاعدة بدل توزيع عنيف.

من جهة أخرى، رصدت “Santiment” وصول المزاج العام إلى خوف شديد على منصات التواصل بعد تراجع ثنائي الرقم من قمة 5 يناير، معتبرة أن المبالغة في السلبية كثيرا ما سبقت ارتدادات.

وفي الوقت نفسه، استمر الطلب المؤسساتي بشكل محدود، إذ سجلت صناديق XRP الفورية صافي تدفقات واردة بنحو 2.09 مليون دولار في 22 يناير وفق “SoSoValue”.

اقرأ أيضا:

صعود العملة الرقمية AXS بأكثر من 200%: إليكم السبب!

شركة Grayscale تتقدم بطلب لتحويل صندوق NEAR إلى ETF فوري في الولايات المتحدة

