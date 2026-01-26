تقرير: تراجع معدل التجزئة لدى Foundry USA بنسبة 60% منذ الجمعة وسط عاصفة شتوية قاتلة

تراجع معدل التجزئة (الهاشريت) لدى شركة Foundry USA، وهي شركة استشارات للأصول الرقمية تدير أكبر مجمع لتعدين بيتكوين في العالم، بنحو 60% منذ يوم الجمعة، وذلك استجابةً للعاصفة الشتوية الشديدة التي تضرب مساحات واسعة من الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير نشره TheMinerMag، فإن “معدل التجزئة لبيتكوين لدى Foundry USA وحدها انخفض بنحو 200 إكساهاش في الثانية (EH/s)، أي ما يعادل 60% منذ يوم الجمعة، مع استمرار عمليات الخفض. كما تباطأ إنتاج الكتل مؤقتًا ليصل إلى 12 دقيقة”.

ورغم ذلك، لا تزال Foundry USA تمتلك نحو 198 إكساهاش في الثانية من قوة التجزئة، ما يمثل قرابة 23% من إجمالي معدل التجزئة العالمي لمجمعات التعدين، وفق بيانات Hashrate Index.

توزيع قوة التجزئة التي تسيطر عليها مجمعات تعدين بيتكوين المختلفة. المصدر: Hashrate Index

ويُقصد بمعدل التجزئة في شبكة بيتكوين إجمالي القدرة الحاسوبية التي ينشرها معدّنو بيتكوين لتأمين بروتوكول إثبات العمل. ولم يقتصر هذا الخفض على Foundry USA فقط، إذ أشار التقرير إلى تأثر مجمعات تعدين أخرى تخدم مستخدمين داخل الولايات المتحدة، من بينها Luxor، مع اجتياح العاصفة الشتوية “فيرن” للبلاد واضطرار المعدّنين إلى تعديل استهلاكهم للطاقة لتخفيف الضغط عن البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

معدّنو بيتكوين ودورهم في موازنة شبكات الطاقة

يعمل معدّنو بيتكوين كحِملٍ مرن يمكن التحكم فيه ضمن شبكات الكهرباء العامة، حيث يعدّلون احتياجاتهم من الطاقة للمساعدة في موازنة الشبكة خلال فترات الذروة أو انخفاض الاستهلاك. فوجود فائض كبير من الطاقة في أوقات الطلب المنخفض قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية الكهربائية، ما يستلزم تصريف هذا الفائض بشكل آمن.

وفي هذا السياق، يستطيع معدّنو بيتكوين تشغيل أجهزتهم عندما يكون الطلب منخفضًا، لامتصاص كميات الطاقة الزائدة التي قد تشكل خطرًا على الشبكة. وعلى العكس، يمكنهم إيقاف تشغيل أجهزتهم خلال فترات الطلب المرتفع، بما يسمح بتوجيه الطاقة مباشرة إلى المستهلكين.

تؤثر العاصفة الشتوية "فيرن" على مساحات واسعة من الولايات المتحدة. المصدر: The Weather Channel

وبحسب توقعات الرادار الصادرة عن The Weather Channel، تتسبب العاصفة الشتوية الحالية في الولايات المتحدة بمزيج من الثلوج والجليد والأمطار المتجمدة، وتؤثر على مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد، والشمال الشرقي، وأجزاء من الغرب الأوسط. ومن المتوقع أن تمتد العاصفة لمسافة تقارب 1,800 ميل، مع انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي طالت أكثر من مليون شخص، وفق ما أفاد به التقرير.