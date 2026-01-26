سايلور: “الانتهازيون” الدافعون لتغيير البروتوكول هم أكبر تهديد لبيتكوين

قال مايكل سايلور، الشريك المؤسس لشركة خزينة بيتكوين Strategy، إن أكبر تهديد لشبكة بيتكوين يتمثل في “انتهازيين طموحين” يسعون إلى تمرير تغييرات على بروتوكولها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على الإنترنت.

واعتبر متشدد بيتكوين جاستن بيشلر أن تصريحات سايلور موجّهة إلى مطوري البرمجيات الذين يدفعون باتجاه استخدامات غير نقدية على شبكة بيتكوين، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والصور المخزنة على السلسلة داخل الكتل.

وفي المقابل، رأى آخرون أن الخطر الأكبر مختلف. إذ قال المستثمر فريد كروغر إن “أعظم تهديد لبيتكوين هو الحوسبة الكمية”، بينما عارض آخرون رأي سايلور، من بينهم ميرت ممتاز، الرئيس التنفيذي لمزود عقد RPC Helius.

ووصف ممتاز هذا التوجه بأنه “مدمّر”، معتبرًا أن القول إن “الأشخاص الطموحين الذين يسعون لتطوير التكنولوجيا هم أكبر خطر” يمثل عقلية خاطئة، مشيرًا إلى أن بيتكوين، مثل أي برنامج آخر، ليست معصومة من الأخطاء وقد شهدت العديد من الثغرات البرمجية عبر تاريخها، وأن معالجة هذه الثغرات أولى من تركها دون إصلاح.

وأشار عدد من المستخدمين، من بينهم “مارك أوف بيتكوين”، إلى ما يُعرف بحروب الرسائل المزعجة الجارية، وإلى مقترح تحسين بيتكوين رقم 110 (BIP-110)، وهو شوكة ناعمة مؤقتة تهدف إلى تصفية البيانات غير النقدية من سجل بيتكوين.

وقد أجج منشور سايلور الجدل القائم بين أنصار “تحجير” بروتوكول بيتكوين ومنع إدخال تغييرات عليه، وبين مطوري البرمجيات الذين يدافعون عن توسيع وظائف الشبكة، مثل اعتماد عناوين محافظ مقاومة للحوسبة الكمية أو إتاحة تخزين الملفات على السلسلة.

الجدل حول التهديد الكمي مستمر داخل مجتمع بيتكوين

لا تزال الحوسبة الكمية محور نقاش محتدم داخل مجتمع بيتكوين. فقد حذّر نيك كارتر، الشريك المؤسس لشركة رأس المال المغامر Castle Island، مرارًا من أن بروتوكول بيتكوين بحاجة إلى الانتقال في أقرب وقت ممكن إلى معايير ما بعد الحوسبة الكمية.

في المقابل، رفض آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للأصول الرقمية Blockstream، هذه التحذيرات واصفًا إياها بأنها “غير مستنيرة”، مؤكدًا أن مجتمع بيتكوين والمطورين لا ينكرون أهمية البحث والتطوير الدفاعي للاستعداد لمستقبل الحواسيب الكمية، لكنهم يعملون على ذلك بهدوء بعيدًا عن الضجيج.

من جانبه، قال محلل أسواق بيتكوين جيمس تشيك إن المخاوف المتعلقة بالحوسبة الكمية لا تؤثر حاليًا في سعر بيتكوين، مرجعًا التراجع الأخير في السوق إلى قيام حاملي بيتكوين على المدى الطويل ببيع عملاتهم.