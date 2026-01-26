ترقية Tallinn على شبكة Tezos تدخل حيّز التنفيذ وتخفض زمن إنشاء الكتل إلى 6 ثوانٍ

نفذت شبكة Tezos، وهي بلوكتشين من الطبقة الأولى تعمل بآلية إثبات الحصة، أحدث ترقية لبروتوكولها تحت اسم Tallinn يوم السبت، ما أدى إلى خفض زمن إنشاء الكتل على الطبقة الأساسية إلى 6 ثوانٍ.

وتمثل هذه الترقية التحديث العشرين للبروتوكول، وتهدف إلى تقليص زمن الكتل، وخفض تكاليف التخزين، وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس في تسريع أوقات نهائية المعاملات على الشبكة، وفقًا لبيان صادر عن Tezos.

وتتيح ترقية Tallinn لجميع مدققي الشبكة، المعروفين باسم “الخبازين” (Bakers)، المصادقة على كل كتلة على حدة، بدلًا من اقتصار المصادقة على مجموعة فرعية من المدققين كما كان معمولًا به في الإصدارات السابقة من البروتوكول. وشرح فريق Tezos أن ذلك يتحقق من خلال استخدام توقيعات تشفيرية من نوع BLS، التي تدمج مئات التوقيعات في توقيع واحد لكل كتلة، ما يخفف العبء على العُقد ويفتح المجال لمزيد من تقليص أزمنة الكتل مستقبلًا.

كما أدخلت الترقية آلية لفهرسة العناوين تُزيل البيانات “المكررة”، ما يقلل متطلبات التخزين للتطبيقات العاملة على شبكة Tezos. وأوضح متحدثون باسم المشروع أن هذه الآلية تحسّن كفاءة التخزين بما يصل إلى 100 ضعف.

وتعكس أحدث ترقيات Tezos التوجه المتزايد نحو شبكات بلوكتشين أسرع وذات قدرة استيعابية أعلى، قادرة على معالجة عدد أكبر من المعاملات في الثانية وتقليص أزمنة التسوية، بما يلبي نطاقًا أوسع من حالات الاستخدام.

تطور أزمنة إنشاء الكتل منذ الجيل الأول من البلوكتشين

كانت شبكات البلوكتشين من الجيل الأول، مثل Bitcoin وEthereum، تعمل بسرعات تقارب سبع معاملات في الثانية لبيتكوين، و15 إلى 30 معاملة في الثانية لإيثريوم. وينتج بروتوكول بيتكوين كتلة جديدة كل نحو 10 دقائق في المتوسط، ما يشكّل تحديًا أمام استخدامه في المدفوعات اليومية والمعاملات التجارية على الطبقة الأساسية، بحسب بيانات Mempool.

ينتج بروتوكول بيتكوين كتلة جديدة كل نحو 10 دقائق في المتوسط. المصدر: Mempool

وقد دفعت هذه السرعات المحدودة كلا الشبكتين إلى الاعتماد على حلول التوسع من الطبقة الثانية (L2)، التي تتولى تنفيذ المعاملات خارج السلسلة الرئيسية.

ففي حالة بيتكوين، يتم ذلك عبر Lightning Network، وهي قنوات دفع تُفتح بين طرفين أو أكثر لمعالجة سلسلة من المعاملات خارج السلسلة، مع تسجيل الرصيد الصافي فقط على الشبكة الأساسية عند إغلاق القناة.

أما شبكة إيثريوم، فتعتمد على منظومة واسعة من شبكات الطبقة الثانية للتوسع، ضمن نهج معياري يفصل بين طبقات التنفيذ والإجماع وتوافر البيانات. وعلى النقيض من ذلك، تجمع شبكات بلوكتشين أحادية الطبقة، مثل Solana، جميع هذه الوظائف ضمن طبقة واحدة بدل الاعتماد على حلول L2.