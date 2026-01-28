آرثر هايز: تدخل الاحتياطي الفيدرالي لدعم السندات اليابانية قد يدفع بيتكوين للصعود

قال مؤسس منصة BitMEX، آرثر هايز، إن عملة بيتكوين قد تخرج من حالة “التحرك العرضي” إذا لجأ البنك المركزي الأميركي إلى طباعة المزيد من النقود لدعم سوق السندات اليابانية المتعثرة.

وطرح هايز يوم الأربعاء نظرية مفادها أن Federal Reserve “قد يلجأ إلى طباعة النقود للتأثير في الين الياباني وسوق سندات الحكومة اليابانية (JGBs)”. وأوضح أن اليابان تواجه أزمة مزدوجة، تتمثل في تراجع قيمة الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية في الوقت نفسه، وهو ما يشير إلى تآكل الثقة في السوق. ويؤثر هذا الوضع أيضًا في الولايات المتحدة، إذ قد يعمد المستثمرون اليابانيون إلى بيع سندات الخزانة الأميركية لشراء سندات يابانية ذات عوائد أعلى.

وقال هايز: “هل سيؤدي انهيار محتمل في الين وسوق السندات اليابانية إلى نوع من طباعة النقود من قبل Bank of Japan أو الاحتياطي الفيدرالي؟ الإجابة هي نعم”. وأضاف: “هذا النقاش حول الأسواق المالية اليابانية مهم، لأن بيتكوين تحتاج إلى جرعة صحية من طباعة النقود كي تخرج من حالة الركود العرضي”.

آلية تدخل الفيدرالي قد تشعل السيولة

يرى هايز أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتدخل عبر إنشاء احتياطيات دولارية لدى بنوك مثل JPMorgan، ثم بيع الدولار مقابل الين ما يدعم العملة اليابانية واستخدام الين لاحقًا لشراء السندات الحكومية اليابانية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض عوائدها. وأوضح أن هذه العملية توسّع ميزانية الفيدرالي ضمن بند “الأصول المقومة بعملات أجنبية”.

وقال هايز: “هذا التدخل من الاحتياطي الفيدرالي هو بالضبط ما يحتاجه نظام العملات الورقية المتداعي ليستمر قليلًا”.

كيف سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بطباعة النقود لتوسيع ميزانيته والتدخل في أسواق صرف الدولار–الين وسندات الحكومة اليابانية (JGB). المصدر: آرثر هايز

وأشار إلى أنه يراقب ميزانية الاحتياطي الفيدرالي عن كثب عبر تقريره الأسبوعي H.4.1، منتظرًا دلائل واضحة على بدء طباعة النقود. وأضاف: “انخفضت بيتكوين عندما تعزز الين مقابل الدولار. ولن أزيد مستوى المخاطرة قبل التأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي يطبع النقود للتدخل في أسواق الين والسندات اليابانية”.

الدولار عند أدنى مستوى في أربع سنوات

تراجع مؤشر الدولار الأميركي (DXY) إلى 95.6 نقطة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2022، وفق بيانات TradingView. وعلى الرغم من انخفاض الدولار بنحو 10% خلال العام الماضي، قال الرئيس الأميركي Donald Trump خلال خطاب ألقاه في ولاية آيوا إن الدولار “يؤدي أداءً رائعًا”.

ونقلت CNBC عن ترامب قوله: “أعني قيمة الدولار، انظروا إلى حجم الأعمال التي نقوم بها. الدولار بخير. من المثير للاهتمام أنه إذا نظرت إلى الصين أو اليابان، كنت أقاتلهما بشدة لأنهما كانتا تريدان دائمًا خفض قيمة عملتيهما… الين واليوان. كانوا يخفضون القيمة باستمرار، وقلت إن ذلك غير عادل، لأن المنافسة تصبح صعبة عندما تُخفَّض قيمة العملة”.