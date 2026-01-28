معيار لوكلاء الذكاء الاصطناعي دون ثقة قد يصل إلى الشبكة الرئيسية لإيثريوم يوم الخميس

قال ماركو دي روسي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في MetaMask، إن معيار العقود الذكية على Ethereum الذي يتيح تواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الثقة “مرجّح” أن يُنشر على الشبكة الرئيسية يوم الخميس.

وأوضح دي روسي، في قناة تيليغرام خاصة بمطوري البروتوكول يوم الاثنين، أن تطوير معيار ERC-8004 قد “تم تجميده”، مضيفًا: “سنتجه إلى الشبكة الرئيسية منتصف الأسبوع، وعلى الأرجح يوم الخميس قرابة الساعة 9 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة”. وفي يوم الثلاثاء، أعلن الحساب الرسمي لإيثريوم على منصة X أن البروتوكول سيُطلق على الشبكة الرئيسية “قريبًا”.

وذكر الحساب أن ERC-8004 “يُمكّن الاكتشاف والسمعة القابلة للنقل، ما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتفاعل عبر مؤسسات مختلفة، مع ضمان انتقال المصداقية أينما ذهبوا”.

ويقترح طلب التعليق الخاص بإيثريوم (ERC) طريقة معيارية لتسجيل وكلاء الذكاء الاصطناعي والتحقق منهم. ويمكن للمطورين تطبيقه ضمن عقودهم الذكية دون الحاجة إلى أي تغييرات على شبكة إيثريوم نفسها. ويشرح المقترح أن البروتوكول صُمم لاكتشاف واختيار والتفاعل مع وكلاء ذكاء اصطناعي عاملين عبر حدود مؤسسية مختلفة دون وجود ثقة مسبقة، بما يتيح نشوء اقتصاد مفتوح للوكلاء على البلوكشين.

اقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي قادم إلى إيثريوم

يعالج المعيار مشكلتين أساسيتين: كيفية العثور على وكلاء ذكاء اصطناعي، وكيفية التحقق من موثوقيتهم. ففي حين تتولى بروتوكولات مثل (Model Context Protocol) وAgent2Agent مهام التواصل بين الوكلاء، وعرض المهارات، وتنسيق المهام، فإنها لا تعالج مسألتي الاكتشاف أو الثقة.

وقال دافيدي كراپيس، قائد الذكاء الاصطناعي في Ethereum Foundation، يوم الثلاثاء: “لبناء اقتصاد وكلاء مفتوح وعابر للمؤسسات، نحتاج إلى آليات لاكتشاف الوكلاء وبناء الثقة في بيئات لا تتوافر فيها الثقة مسبقًا”. وأضاف أن “إيثريوم في موقع فريد يجعلها المنصة القادرة على تأمين وتسوية تفاعلات الذكاء الاصطناعي مع الذكاء الاصطناعي”.

تشغيل الخدمات دون وسطاء

وبحسب مطورين على تيليغرام، سيعمل المعيار أيضًا على شبكة الطبقة الثانية Base، من دون تحديد إطار زمني للإطلاق. وتستخدم Base بروتوكول x402، وهو بروتوكول دفع مفتوح طوّرته Coinbase وأُطلق في مايو، يتيح مدفوعات فورية وآلية بالعملات المستقرة مباشرة عبر HTTP، بما يمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من الدفع مقابل الخدمات بشكل ذاتي.

ويُعد إطلاق ERC-8004 القطعة المفقودة التي تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بأن يصبحوا فاعلين اقتصاديين، لا مجرد أدوات معزولة. وقال حساب إيثريوم على منصة X: “هذا يفتح سوقًا عالمية يمكن فيها لخدمات الذكاء الاصطناعي أن تتكامل وتتفاعل دون وسطاء”.