Steak ’n Shake تضيف 5 ملايين دولار من بيتكوين إلى احتياطياتها مع نمو المبيعات داخل الفروع بنسبة 18%

أضافت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية Steak ’n Shake ما قيمته 5 ملايين دولار من عملة Bitcoin إلى “احتياطي بيتكوين الاستراتيجي” لديها، ضمن تعهّد بتحويل جميع المبيعات التي تتم بعملة بيتكوين مباشرة إلى هذا الصندوق.

وبذلك ترتفع حيازات الشركة الإجمالية من بيتكوين إلى نحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 167.7 بيتكوين (BTC) وقت النشر، وذلك بعد زيادة قدرها 10 ملايين دولار أُعلن عنها في 18 يناير. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح الحجم الدقيق لحيازاتها، أو ما إذا كان الرقم يعكس ارتفاع الأسعار، أو مدفوعات العملاء، أو مشتريات خزينة إضافية.

وقالت Steak ’n Shake في منشور على منصة X يوم الثلاثاء إن تركيزها على “تحسين جودة الطعام بما يعزز نمو المبيعات في الفروع نفسها، والذي بدوره ينمّي احتياطي بيتكوين الاستراتيجي، يُحدث تحولًا في السلسلة عبر التكنولوجيا المالية”.

وبدأت الشركة قبول مدفوعات بيتكوين عبر شبكتها من المطاعم في مايو. وأفادت بأن نمو المبيعات في الفروع نفسها سواء المملوكة للشركة أو الامتياز بلغ 18% منذ بداية عام 2026، مشيرة إلى تبنّي بيتكوين كأحد المحفزات الرئيسية.

إشارة إيجابية لمجتمع بيتكوين

وقالت الشركة: “نتفوق على منافسينا بفضل الدعم المتزايد من عملائنا الأوفياء ومناصري بيتكوين”. واعتبر محاسب التمويل وبيتكوينر راجات سوني أن على مزيد من الشركات أن تحذو حذو Steak ’n Shake، مضيفًا: “إذا فعلوا ذلك، سيجدون النجاح أسهل لأن بيتكوين تعمل كشبكة أمان. كثير من الشركات تفشل لأنها لا تصمد طويلًا في السوق، وبيتكوين تطيل القدرة على التحمّل المالي”.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تسارع تبنّي بيتكوين بين الشركات العامة؛ إذ تحتفظ شركات الخزينة العامة بنحو 1.13 مليون بيتكوين، بقيمة تقارب 101.33 مليار دولار، وفق بيانات BitcoinTreasuries.Net.

“تثقيف برتقالي” تدريجي للموظفين

إلى جانب مواصلة تجميع بيتكوين، أعلنت الشركة مؤخرًا خططًا لتقديم مكافآت بعملة بيتكوين للموظفين بالساعة في الفروع التي تديرها مباشرة. وذكرت أن الموظفين سيتمكنون من الحصول على مكافأة بيتكوين بقيمة 0.21 دولار عن كل ساعة عمل اعتبارًا من 1 مارس، مع فترة استحقاق تمتد لعامين.

يأتي ذلك في وقت تباينت فيه معنويات مجتمع بيتكوين مع تداول السعر عرضيًا قرب 90 ألف دولار. وكان عدد من الشخصيات البارزة منهم مؤسس BitMEX المشارك Arthur Hayes ورئيس مجلس إدارة BitMine توم لي قد توقعوا وصول السعر إلى نحو 250 ألف دولار بحلول الآن. ووقت النشر، كان سعر بيتكوين عند 89,354 دولارًا، ولم يلامس مستوى 100 ألف دولار منذ 13 نوفمبر، بحسب CoinMarketCap.