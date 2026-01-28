Rodeo تصبح ثاني منصة NFT تعلن الإغلاق هذا الأسبوع

تام شمس - الأربعاء 28 يناير 2026 07:50 مساءً - أصبحت منصة Rodeo الاجتماعية لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ثاني منصة تعلن إغلاقها هذا الأسبوع، في ظل أوضاع سوقية صعبة يمر بها قطاع الـNFT.

أُطلقت Rodeo عبر متجر iOS من Apple في مارس من العام الماضي، وصُممت كمنصة تجميع NFT ذات طابع اجتماعي، تركّز على مكافأة المبدعين مقابل النشر والتفاعل، بدل الاكتفاء بالبيع والشراء. واعتمدت على خصائص معقدة في التشفير والبلوكتشين جرى تبسيطها لتكون سهلة الاستخدام للمستخدمين غير المتخصصين.

غير أن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، كايفون طهرانيان، قال في منشور على منصة X يوم الثلاثاء إن المنصة واجهت صعوبات في التوسع بالقدر الكافي لتحقيق الاستدامة.

وكتب: “كنا نؤمن بأن التجميع يمكن أن يكون ممتعًا وجماعيًا، لا مجرد معاملات. هذا الإيمان وجّه كل قراراتنا في تطوير المنتج”. وأضاف: “في نهاية المطاف، لم تحقق Rodeo هدفها الأساسي. فرغم أن المنتج لاقى صدى عميقًا لدى مجتمع ملتزم، فإنه لم يصل إلى الحجم المطلوب لضمان استدامته على المدى الطويل. لذلك، لم يعد من الممكن مواصلة تشغيل Rodeo”.

وأوضحت Rodeo خطة تتيح للمستخدمين نقل أصولهم وبياناتهم إلى منصات أخرى. وسيتمكن المستخدمون أولًا من نقل الوسائط والبيانات الوصفية (metadata) إلى منصة تخزين بيانات البلوكتشين Arweave. كما ستوفّر المنصة أداة مساعدة لتهجير الأصول، ترشد المستخدمين إلى كيفية نقل أصولهم من العقد الذكي الخاص بالمنصة.

وستواصل Rodeo عملها بشكل طبيعي بين 27 يناير و10 فبراير، على أن تتحول بعد ذلك إلى وضع “القراءة فقط”. وبحلول 10 مارس، سيتم إيقاف المنصة بالكامل.

وليس هذا التحول الوحيد الذي أعلنه طهرانيان هذا الأسبوع؛ إذ كشف أيضًا عن نقل ملكية منصة ومعرض فناني الـNFT Foundation إلى منصة الفن الرقمي Blackdove.

وقال إن المشروع بدأ كتجربة لاختبار إمكانية تعويض الفنانين بشكل عادل عبر الإنترنت، وقد أشرف منذ إطلاقه على مبيعات أولية بقيمة 230 مليون دولار. وأكد أن المنصة ستواصل عملها بشكل طبيعي تحت قيادة ملتزمة بمستقبلها طويل الأمد.

يشهد سوق الـNFT تراجعًا حادًا منذ الانهيار الكبير في عام 2022، مع تسجيل قفزات سعرية قصيرة دون تعافٍ مستدام. وعند ذروة السوق في يناير 2022، شكّلت شبكة Ethereum ما يقرب من 5 مليارات دولار من حجم تداول الـNFT، وفق بيانات CryptoSlam.

أما في يناير 2026، فانخفض حجم تداول الـNFT على إيثريوم إلى 159.2 مليون دولار فقط.

تحديث خطة الإنهاء لدى Nifty Gateway

في السياق ذاته، قدّمت منصة Nifty Gateway إحدى أبرز الأسواق التي برزت خلال طفرة الـNFT في عام 2021 تحديثًا بشأن عملية الإنهاء التدريجي لعملياتها، وذلك عقب تلقي ملاحظات من المجتمع.

وقالت المنصة في منشور على X يوم الثلاثاء إنها ستستخدم أيضًا Arweave لتمكين المستخدمين من نقل الوسائط والبيانات الوصفية، كما مدّدت المهلة المتاحة لنقل الأصول إلى 90 يومًا، لتنتهي في 23 أبريل بدلًا من 23 فبراير. وأضافت: “نعمل على أداة سحب جماعي للعملاء الذين يمتلكون عدة رموز NFT على منصتنا، وسيتم إطلاقها قريبًا مع وقت كافٍ لاستخدامها قبل الموعد النهائي في 23 أبريل”.

وكانت Nifty Gateway قد أعلنت يوم الجمعة خططها للإغلاق، دون أن توضح بشكل صريح أسباب القرار.