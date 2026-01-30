فيتاليك بوتيرين يخصّص 45 مليون دولار من ETH لدعم الخصوصية والبنية التحتية مفتوحة المصدر

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - قال الشريك المؤسس لإيثيريوم Vitalik Buterin إنه خصّص 16,384 عملة إيثر، تُقدَّر قيمتها بنحو 45 مليون دولار، لدعم تقنيات الحفاظ على الخصوصية، والأجهزة مفتوحة المصدر، وأنظمة البرمجيات الآمنة والقابلة للتحقق.

وأوضح بوتيرين، في منشور على منصة X، أن هذه الأموال جرى سحبها من حيازاته الشخصية، وسيتم نشرها على مدى السنوات القليلة المقبلة. واعتبر هذه الخطوة جزءًا من تحوّل أوسع مع دخول Ethereum Foundation مرحلة وصفها بـ”التقشّف المعتدل”، مع الاستمرار في تنفيذ خارطة طريق تقنية طموحة.

وأضاف بوتيرين أنه يتولى أيضًا مسؤوليات كان من الممكن أن تُدار سابقًا كمشاريع خاصة داخل المؤسسة، موضحًا: “نسعى تحديدًا إلى وجود منظومة متكاملة مفتوحة المصدر، وآمنة، وقابلة للتحقق من البرمجيات والأجهزة، قادرة على حماية حياتنا الشخصية وبيئاتنا العامة على حد سواء”.

وأشار الإعلان إلى أن أولويات التمويل تتركز على الخصوصية، والبنية التحتية المفتوحة، وأدوات السيادة الذاتية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تطوير إيثيريوم يظل محورًا أساسيًا، مع استمرار تركيز المؤسسة على الطبقة الأساسية للبلوكشين.

تخصيص طويل الأجل لرأس مال ETH

قال بوتيرين إن 16,384 عملة إيثر سيتم نشرها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، بدلًا من إنفاقها دفعة واحدة، مضيفًا أن التمويل قد يُدعَّم عبر استراتيجيات تحصيص لامركزية تهدف إلى توليد موارد إضافية من مكافآت التحصيص.

وكانت مؤسسة إيثيريوم قد واجهت سابقًا انتقادات بسبب بيعها عملات إيثر لتمويل أنشطتها، لكنها أشارت لاحقًا إلى انفتاحها على بدائل تمويل أخرى، من بينها الإقراض عبر التمويل اللامركزي (DeFi) وخيارات التحصيص.

ولم يقدّم بوتيرين تفصيلًا دقيقًا لكيفية توزيع الأموال على مشاريع بعينها، لكنه أشار إلى دعمه السابق لمبادرات تتعلق بالسيليكون المفتوح، والبرمجيات المعززة للخصوصية، والأجهزة الآمنة، بما في ذلك تقنيات الاتصالات المشفّرة والأنظمة المحلية أولًا (local-first).

ووضع بوتيرين هذه الجهود في إطار تكميلي لدور إيثيريوم كطبقة أساسية لامركزية، لا بوصفها ابتعادًا عن تطوير البلوكشين.

ويأتي انتقال المؤسسة إلى مرحلة “التقشّف المعتدل” في ظل تراجع سعر إيثر خلال الأشهر الأخيرة. ووفق بيانات CoinGecko، جرى تداول إيثر قرب مستوى 3,900 دولار في نوفمبر 2025، فيما يتداول حاليًا عند مستوى يزيد قليلًا عن 2,700 دولار، ما يمثل انخفاضًا بنحو 30% خلال ثلاثة أشهر.

ورغم ذلك، لم يربط بوتيرين هذا التوجه التقشّفي بأداء سعر إيثر، بل قدّمه بوصفه قرارًا استراتيجيًا يتعلق بالأولويات طويلة الأجل وتوزيع الموارد.