تقرير: تُقلّص Tether خطة تمويل بقيمة 20 مليار دولار وسط تشكّك بشأن تقييم 500 مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 4 فبراير 2026 05:53 مساءً - أفادت تقارير بأن شركة Tether، المُصدِرة لعملة USDt — أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية — قامت بتقليص خطة تمويل طموحة بقيمة 20 مليار دولار كانت قد أعلنت عنها في خريف العام الماضي، وذلك في ظل تشكّك المستثمرين.

وذكرت صحيفة Financial Times يوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطّلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مستشاري الشركة اقترحوا خفض قيمة الطرح إلى ما لا يتجاوز 5 مليارات دولار.

من جانبه، قلّل الرئيس التنفيذي لشركة Tether، Paolo Ardoino، من شأن تقارير سابقة أشارت إلى سعي الشركة لجمع ما بين 15 و20 مليار دولار، واصفًا إياها بأنها “سوء فهم”.

وقال أردوينو، بحسب فايننشال تايمز: “هذا الرقم ليس هدفنا. بل هو الحد الأقصى الذي كنّا مستعدين لبيعه”. وأضاف: “ولو لم نبع شيئًا على الإطلاق، فسنكون سعداء بذلك أيضًا”.

أردوينو يدافع عن تقييم 500 مليار دولار بمقارنته بشركات الذكاء الاصطناعي

ورغم تراجعها عن خطة جمع 20 مليار دولار، لم تتخلَّ Tether عن هدفها المتمثل في الوصول إلى تقييم قدره 500 مليار دولار، غير أن التقرير أشار إلى أن مستثمرين عبّروا بشكل خاص عن مخاوفهم إزاء هذا الرقم.

ودافع أردوينو عن هذا التقييم من خلال مقارنة أرباح Tether بأرباح شركات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI، التي قيل إنها بلغت تقييمًا قدره 500 مليار دولار بعد بيع حصة لشركة SoftBank في أكتوبر الماضي.

وقال أردوينو: “شركات الذكاء الاصطناعي تحقق نفس مستوى الأرباح التي نحققها، لكن مع إشارة سالب في المقدمة”، مضيفًا:

“إذا كنتم تعتقدون أن إحدى شركات الذكاء الاصطناعي تستحق 800 مليار دولار، مع خسائر ضخمة، فهذا شأنكم”.

وجاءت تصريحات أردوينو بعد فترة وجيزة من إعلان Tether تحقيق أرباح بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2025، بانخفاض نسبته 23% مقارنة بالعام السابق.

وتُعد عملة Tether المرتبطة بالدولار الأمريكي، (USDT)، الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا نحو 185 مليار دولار.

وإلى جانب USDt، تدير الشركة أيضًا عملة مستقرة مدعومة بالذهب بقيمة سوقية تبلغ 3.6 مليارات دولار هي XAUt، كما كثّفت من وتيرة تراكم الذهب ضمن احتياطاتها، حيث أفادت لموقع Cointelegraph في أواخر يناير بامتلاكها 130 طنًا متريًا من الذهب المادي.

وسلّط الرئيس التنفيذي لشركة Tether الضوء يوم الأربعاء على نمو العملة المستقرة USDT0 القائمة على USDT.

سلّط الرئيس التنفيذي لشركة Tether الضوء يوم الأربعاء على نمو العملة المستقرة USDT0 القائمة على USDT. المصدر: Paolo Ardoino

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت Tether رسميًا عملة USAt، وهي عملة مستقرة صُمّمت خصيصًا للسوق الأمريكية بموجب قانون GENIUS. وقد تم إصدار USAt عبر Anchorage Digital Bank، وبلغت قيمتها السوقية 20 مليون دولار وقت النشر، أي ما يعادل ضعف قيمتها منذ إطلاقها، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وأشار موقع Cointelegraph إلى أنه تواصل مع Tether للحصول على تعليق بشأن خطط التمويل المعدّلة، لكنه لم يتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.