صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تواصل الخسائر مع تدفقات خارجة بقيمة 545 مليون دولار بينما يقترب BTC من 70 ألفًا

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 06:35 مساءً - واصلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) تسجيل الخسائر يوم الأربعاء، بالتزامن مع اقتراب سعر بيتكوين من مستوى 70,000 دولار، ما زاد من الضغوط المتصاعدة على أسواق الأصول الرقمية.

وبحسب بيانات منصة SoSoValue، سجّلت صناديق بيتكوين الفورية (BTC) تدفقات خارجة بقيمة 545 مليون دولار خلال اليوم، ما دفع التدفقات الأسبوعية إلى المنطقة السلبية مع صافي تدفقات خارجة بلغ 255 مليون دولار.

ومنذ بداية العام، جذبت هذه الصناديق تدفقات داخلة بقيمة 3.5 مليارات دولار، لكنها شهدت عمليات استرداد بقيمة 5.4 مليارات دولار، لتسجل صافيًا سلبيًا قدره 1.8 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الأصول المُدارة حاليًا 93.5 مليار دولار.

تدفقات صناديق بيتكوين الفورية منذ 26 يناير 2026. المصدر: SoSoValue

ويعكس هذا المزاج الهبوطي في صناديق ETF ضعفًا أوسع في السوق، إذ تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 20% منذ بداية العام، من حوالي 3 تريليونات دولار إلى 2.5 تريليون دولار وقت النشر، وفقًا لبيانات CoinGecko.

مستثمرو صناديق بيتكوين يتمسكون بحيازاتهم… و6% فقط خرجت من السوق

ورغم مواجهة الصناديق لأكبر خسائر منذ إطلاقها قبل عامين، يرى بعض المحللين أن صناديق بيتكوين المتداولة لا تزال تُظهر قدرًا من الصمود وسط تقلبات السوق.

ومع بلوغ صافي التدفقات الداخلة التراكمية لصناديق بيتكوين الفورية نحو 54.8 مليار دولار، فإن السوق لا يزال منخفضًا بنسبة 13% فقط عن ذروته البالغة 62.9 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي.

وقال محلل صناديق ETF في بلومبرغ James Seyffart في منشور على منصة X يوم الأربعاء: “هذا ليس سيئًا بالنظر إلى أن هذه الصناديق استقطبت نحو 63 مليار دولار عند ذروتها”.

من جانبه، قال كبير محللي صناديق ETF في بلومبرغ Eric Balchunas إن غالبية مستثمري صناديق بيتكوين احتفظوا بمراكزهم رغم التراجع الأخير.

وقدّر بالكوناس أن نحو 6% فقط من إجمالي الأصول خرجت من هذه الصناديق، رغم الانخفاض الحاد في أسعار بيتكوين وبقاء العديد من المستثمرين في منطقة الخسارة.

كما أشار إلى أن صندوق BlackRock iShares Bitcoin ETF المُرمز (IBIT) تراجعت أصوله إلى 60 مليار دولار بعد أن بلغت ذروتها عند 100 مليار دولار “لفترة وجيزة جدًا”.

وأضاف: “حتى لو ظل عالقًا عند هذا المستوى للسنوات الثلاث المقبلة، فسيظل أسرع صندوق ETF في التاريخ يصل إلى 60 مليار دولار”.

وفي ظل التدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق بيتكوين، شهدت صناديق العملات البديلة تدفقات متباينة. فقد سجلت صناديق إيثر (ETH) تدفقات خارجة بقيمة 79.5 مليون دولار يوم الأربعاء، في حين حققت صناديق XRP تدفقات داخلة متواضعة بلغت 4.8 ملايين دولار. أما صناديق سولانا (SOL)، فقد سجلت تدفقات خارجة بقيمة 6.7 ملايين دولار.