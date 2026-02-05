انخفاض مؤشر “Premium Coinbase” إلى أدنى مستوى سنوي يلمّح إلى موجة بيع مؤسسية

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 07:42 مساءً - تراجع مؤشر Premium Coinbase Gap، الذي يقيس الفرق السعري لبيتكوين بين منصتي Coinbase وBinance، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وقال أحد المحللين إن هذه الحركة قد تشير إلى ضعف الطلب النسبي في المنصات المرتبطة بـCoinbase، والتي غالبًا ما ترتبط بتداول المؤسسات.

وتُعرَّف “Premium Coinbase” بأنها الفرق بين سعر زوج BTC/USD على Coinbase وسعر زوج BTC/USDT على Binance.

وأوضح محلل CryptoQuant المعروف باسم Darkfost يوم الخميس أنه عندما تتحول هذه الفجوة إلى السالب بهذا الشكل، فهذا يعني أن سعر بيتكوين (BTC) على منصة Coinbase Advanced Trade (المعروفة سابقًا باسم Coinbase Pro) وهي منصة يستخدمها بالأساس المحترفون والمؤسسات وأصحاب الثروات الكبيرة يصبح أقل من سعرها على Binance، وهي منصة متاحة للجميع ويستخدمها على نطاق واسع مستثمرو التجزئة.

وأضاف Darkfost: “تتزايد ضغوط البيع على الجانب المؤسسي”.

وتابع: “بعبارة أخرى، اشتدت ضغوط البيع القادمة من اللاعبين المؤسسيين، ما يدفع السعر إلى الانخفاض ويخلق فجوة سلبية”.

Coinbase Premium المرجّحة بالحجم على تسجل أدنى مستوياتها السنوية. المصدر: CryptoQuant

Premium Coinbase في مسار هبوطي منذ أكتوبر

وبحسب بيانات CryptoQuant، تبلغ Premium Coinbase Gap حاليًا -167.8، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن الاتجاه الهبوطي يدل على أن “الحيتان تواصل البيع عند Premium أقل. كما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين ونشاطهم على Coinbase”.

وقد بدأت Premium Coinbase Gap في الانخفاض منذ تراجع السوق في منتصف أكتوبر، وتسارع هذا الانخفاض خلال الأسبوع الماضي.

وقال المحلل: “الفترة الحالية شديدة الصعوبة ومرتفعة الضبابية، وهي بيئة لا تشجّع على المخاطرة، وبالتالي لا تدعم استثمارات كبيرة في بيتكوين، التي لا تزال أصلًا متقلبًا ومحفوفًا بالمخاطر”.

Premium Coinbase Gap عند أدنى مستوى منذ 2024. المصدر: CryptoQuant

صناديق ETF الفورية تفرّغ مليارات الدولارات من بيتكوين

ذكرت CryptoQuant في تحديث للسوق يوم الأربعاء أن “الطلب المؤسسي انعكس بشكل ملموس”.

وأضافت منصة التحليلات على السلسلة أن صناديق ETF الفورية الأمريكية، التي كانت قد اشترت أكثر من 46,000 بيتكوين في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تحولت إلى صافي بائعين في عام 2026، حيث قامت بتصفية نحو 10,600 بيتكوين.

وقالت إن ذلك يخلق “فجوة طلب قدرها 56,000 بيتكوين مقارنة بعام 2025، ويساهم في استمرار ضغوط البيع”.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت صناديق بيتكوين الفورية تدفقات خارجة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تراجعت بيتكوين يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها خلال 15 شهرًا دون 71,000 دولار.