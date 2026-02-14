تحذير عيد الحب: الاحتيال بالرومانسية يتصاعد…كيف تحمي عملاتك الرقمية قبل فوات الأوان؟

أطلقت السلطات الفيدرالية في ولاية أوهايو تحذير اليوم بمناسبة عيد الحب بعد تزايد عمليات الاحتيال العاطفي المرتبط بالعملات الرقمية.

يستغل المحتالون العلاقات عبر الإنترنت لدفع الضحايا إلى تحويل أموال أو عملات رقمية تحت ذرائع “طوارئ” أو “فرص استثمار”.

وفقا لمكتب الادعاء الفيدرالي للمنطقة الشمالية من أوهايو، يبدأ السيناريو عادة عبر تطبيقات التعارف أو منصات التواصل أو حتى رسائل أو تحت ذريعة رقم خاطئ، ثم يقوم الجناة ببناء الثقة لأسابيع أو أشهر قبل طلب تحويلات مالية—وغالبا تكون بالعملات الرقمية لأنها سريعة وصعبة الاسترجاع.

التحذير استند أيضا إلى قضايا حديثة، أبرزها اتهام “فريدريك كومي” (مواطن غاني) بالمشاركة في شبكة احتيال عاطفي استهدفت كبار السن حيث جمع أكثر من 8 مليون دولار منذ 2023، مع اتهامات تشمل التآمر للاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.

كما أشار مكتب الادعاء إلى قضية لامرأة من أوهايو خسرت قرابة 663 ألف دولار بعد أن أُرشدت لفتح حسابات في منصات مثل “Crypto.com” وكوين بيس ثم تحويل الأموال إلى منصة استثمار مزيفة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تتبّع جزء من الأموال ومصادرة أكثر من 8.2 مليون USDT بمساعدة التيثر.

وأوصت الجهات الرسمية بإجراءات وقائية عملية مثل:

التحقق من الصور عبر البحث العكسي، الحذر من أي شخص يرفض اللقاء أو يتهرب من التحقق، واعتبار تحويل العملات الرقمية أو بطاقات الهدايا أو الحوالات إلى شخص تم التعارف عليه عبر الإنترنت خط أحمر.

كما شددت على حفظ جميع المحادثات وإيصالات التحويل وتقديم بلاغ سريع لأن عامل الوقت مهم قبل أن تمر الأموال عبر أدوات إخفاء أو منصات خارجية.

