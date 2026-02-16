بيتكوين تتراجع 22% منذ بداية العام وتتجه نحو أسوأ ربع أول منذ 8 سنوات

تام شمس - الاثنين 16 فبراير 2026 10:41 صباحاً - قد تكون عملة بيتكوين في طريقها لتسجيل أسوأ أداء لها في الربع الأول منذ ثماني سنوات، إذ تُظهر البيانات أنها تراجعت بالفعل بنسبة 22.3% منذ بداية العام.

وبدأت بيتكوين العام عند مستوى يقارب 87,700 دولار، ثم انخفضت بنحو 20,000 دولار لتصل إلى مستويات متدنية حول 68,000 دولار، ما يضعها على مسار أسوأ ربع أول منذ سوق الهبوط في عام 2018، حين تراجعت بنحو 50%، وفقًا لبيانات CoinGlass.

وسجّلت بيتكوين (BTC) انخفاضًا في سبعة من أصل ثلاثة عشر ربعًا أول خلال السنوات الماضية، كان آخرها في 2025 عندما خسرت 11.8%، وفي 2020 عندما تراجعت 10.8%، بينما كان الانخفاض الأكبر على الإطلاق في 2018، حين هبطت بنسبة 49.7% خلال ثلاثة أشهر فقط.

وقال المحلل Daan Trades Crypto يوم الأحد: “يُعرف الربع الأول من العام بطبيعته المتقلبة”.

وأضاف: “لذلك يمكن القول إن ما يحدث في الربع الأول لا ينعكس عادة على المسار اللاحق، وفقًا للحركة السعرية التاريخية”.

بيتكوين تتجه نحو أسوأ ربع أول منذ 2018. المصدر: CoinGlass

يناير وفبراير سلبيان لأول مرة؟

لم تشهد بيتكوين سوى حالتين من الخسائر المتتالية في الربع الأول خلال سنوات الأسواق الهابطة، وتحديدًا في عامي 2018 و2022.

وبالمقارنة، لم تسجّل عملة إيثر (ETH) أداءً سلبيًا سوى في ثلاثة من أصل تسعة أرباع أول خلال السنوات الماضية، ويبدو أن الفترة الحالية تتجه لتكون ثالث أسوأ أداء تاريخيًا لها، مع خسائر بلغت حتى الآن 34.3%.

وفي الوقت نفسه، تتجه بيتكوين أيضًا لتسجيل أول مرة في تاريخها تشهد فيها شهرَي يناير وفبراير متتاليين باللون الأحمر. فقد خسرت العملة 10.2% في يناير، وتراجعت بنسبة 13.4% حتى الآن خلال فبراير. وتحتاج بيتكوين إلى استعادة مستوى 80,000 دولار لتجنب إغلاق فبراير على انخفاض.

بيتكوين تمر بمرحلة تصحيح

قال نيك روك، مدير الأبحاث في LVRG Research، لموقع Cointelegraph إن الانخفاض المستمر في سعر بيتكوين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي “يعكس مرحلة تصحيح طبيعية، وليس انهيارًا هيكليًا في المسار طويل الأجل للأصل”.

وأضاف: “رغم أن الضغوط قصيرة الأجل قد تتزايد إذا استمرت الرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن الأنماط التاريخية تُظهر أن صمود بيتكوين غالبًا ما يقود إلى تعافيات قوية في الأشهر اللاحقة، لا سيما مع استمرار تعزيز التبني المؤسسي وديناميكيات دورة التنصيف”.

وفي السياق ذاته، دخلت بيتكوين أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، متراجعة بنسبة 2.3% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 68,670 دولارًا وقت الكتابة، وفقًا لبيانات CoinGecko.