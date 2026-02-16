سايلور: Strategy تخطط لتحويل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم خلال 3 إلى 6 سنوات

تام شمس - الاثنين 16 فبراير 2026 10:41 صباحاً - كشف مؤسس شركة Strategy، مايكل سايلور، أن الشركة تخطط لتحويل ديونها من السندات البالغة 6 مليارات دولار إلى أسهم، وهي خطوة من شأنها تقليل عبء الديون في الميزانية العمومية.

وقالت الشركة في منشور على منصة X يوم الأحد:

“يمكن لـStrategy تحمّل هبوط سعر بيتكوين إلى 8,000 دولار، ومع ذلك ستظل تمتلك أصولًا كافية لتغطية ديونها بالكامل”، ما دفع سايلور إلى التعليق على ذلك.

وتحتفظ شركة خزينة بيتكوين حاليًا باحتياطيات تبلغ قيمتها 49 مليار دولار من بيتكوين، مع مخزون قدره 714,644 BTC.

وأوضحت الشركة أن ديونها القابلة للتحويل تبلغ نحو 6 مليارات دولار، ما يعني أن سعر بيتكوين سيحتاج إلى الانخفاض بنحو 88% حتى يتساوى الطرفان، ومع ذلك ستظل الشركة قادرة على تغطية الدين.

ويعني تحويل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم استبدال ديون السندات بحصص ملكية عبر إصدار أسهم بدلًا من سدادها نقدًا، أي تحويل حملة السندات إلى مساهمين.

وتقلل هذه الخطوة الضغط الناتج عن الديون على الشركة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى تخفيف حصة المساهمين الحاليين بسبب إصدار أسهم جديدة.

الشركة تؤكد أن السندات القابلة للتحويل مغطاة بالكامل حتى لو هبطت بيتكوين بنسبة 88%. المصدر: Strategy

Strategy منخفضة بنسبة 10% مقارنة بمتوسط سعر شراء بيتكوين

يبلغ متوسط سعر شراء بيتكوين لدى Strategy نحو 76,000 دولار، بينما يتم تداول الأصل حاليًا عند 68,400 دولار، ما يعني أن الشركة تسجل خسارة تقارب 10% على استثمارها حتى الآن.

وألمح سايلور إلى عملية شراء جديدة لبيتكوين بعدما نشر مخطط تراكم Strategy على منصة X يوم الأحد، وهي إشارة معتادة تسبق عمليات الشراء.

وسيُسجل هذا الشراء المحتمل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من عمليات الشراء المستمرة، في وقت تواصل فيه الشركة التراكم رغم الانخفاض الحاد في سعر الأصل الأساسي وسعر سهمها.

سهم Strategy يتراجع 70% عن أعلى مستوى تاريخي

ارتفع سهم Strategy المُرمز (MSTR) بنسبة 8.8% يوم الجمعة ليغلق الأسبوع عند 133.88 دولار، وفقًا لبيانات Google Finance.

وجاء هذا الارتفاع مع تعافي بيتكوين إلى 70,000 دولار في تداولات متأخرة يوم الجمعة، إلا أن هذا التعافي لم يدم طويلًا، إذ فقدت العملة بعض مكاسبها صباح الاثنين لتتراجع إلى 68,400 دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 70% مقارنة بذروتها التاريخية في منتصف يوليو عند 456 دولارًا، بالتزامن مع انخفاض أسعار بيتكوين بنسبة 50% عن ذروتها في أوائل أكتوبر.