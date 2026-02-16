حل أسوأ من المشكلة؟ آدم باك يعارض إصلاح BIP-110 الخاص بـOrdinals

تام شمس - الاثنين 16 فبراير 2026 10:41 صباحاً - عارض الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، آدم باك، مقترحًا يهدف إلى تقليل “الرسائل المزعجة” الشبيهة بـOrdinals على شبكة بيتكوين، محذرًا من أن هذا الإصلاح قد يسبب ضررًا أكبر من فائدته لمصداقية الشبكة.

وكان اقتراح تحسين بيتكوين Bitcoin Improvement Proposal 110 قد قُدّم في ديسمبر من قبل مطور بيتكوين مجهول الاسم يُدعى Dathon Ohm. وتشير البيانات إلى أن نحو 7.5% من عقد بيتكوين وجميعها تستخدم عميل Bitcoin Knots قد أبدت استعدادها لاعتماد BIP-110.

ويهدف المقترح إلى تقليص كمية البيانات التي يمكن تخزينها مؤقتًا داخل معاملات بيتكوين، من أجل الحد من تدفق الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية وغيرها من “إساءة استخدام البيانات” التي تغمر الشبكة.

ورغم اتفاق باك على أن بيتكوين ينبغي أن تعمل كـ”نقود سليمة”، فإنه قال في منشور على منصة X يوم الأحد إن الأمر لا يستحق تغييرًا على مستوى الإجماع، مضيفًا أن BIP-110 سيكون “هجومًا” على مصداقية بيتكوين كأداة لحفظ القيمة وشبكة نقدية آمنة.

وأضاف: “إنها محاولة أشبه بحشد غاضب لدفع تغييرات لا يوجد إجماع عليها”، معتبرًا أن الرسائل المزعجة ليست سوى “إزعاج” ولا تشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا على الشبكة.

ويُعد BIP-110 حلًا مؤقتًا فقط لتقليل البيانات العشوائية، ويهدف إلى منح مجتمع بيتكوين فترة تقييم تمتد 12 شهرًا بينما يعمل المطورون على حل طويل الأجل.

وقد حظي BIP-110 بدعم أكبر من المدققين الذين يشغلون عميل Bitcoin Knots، والذي بدأ يقتطع حصة سوقية من Bitcoin Core في النصف الثاني من 2025، بعدما أزال مطورو Bitcoin Core حد الـ80 بايت على وظيفة OP_RETURN في أواخر أكتوبر، ما سمح بتدفق المزيد من المعاملات غير المالية إلى الشبكة.

وانخفضت حصة Bitcoin Core من عقد الشبكة من نحو 98% إلى 77.2% منذ أن أثارت وظيفة OP_RETURN جدلًا واسعًا داخل مجتمع بيتكوين حول طبيعة المعاملات التي ينبغي السماح بها، بينما ارتفعت حصة Bitcoin Knots إلى 22.7%.

وكان باك من بين العديد ممن عارضوا إزالة حد الـ80 بايت، إذ قال في سبتمبر إن الرسائل المزعجة الشبيهة بـOrdinals “لا مكان لها في السلسلة الزمنية”.

إلا أنه حذر من أن حلًا مثل BIP-110 قد يؤدي إلى تجميد الأموال عبر جعل بعض مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXOs) غير قابلة للصرف.

وقد أقرّ أوهم بأن تجميد الأموال ممكن نظريًا، لكنه أضاف: “يبذل هذا المقترح جهودًا كبيرة لتجنب التأثير على أي حالات استخدام معروفة”.

وفي المقابل، أشار مؤيدو المعاملات غير المالية، مثل قائد منظومة Bitcoin Ordinals Leonidas، إلى أن نظامي Ordinals وRunes قد ساهما بأكثر من 500 مليون دولار من رسوم المعاملات لتعزيز أمن بيتكوين، وهو أمر يزداد أهمية مع استمرار انخفاض دعم مكافآت التعدين كل أربع سنوات تقريبًا بسبب التنصيف.

تراجع حاد في نشاط Ordinals

مع ذلك، تُظهر بيانات منصة Dune Analytics أن رسوم تسجيل Ordinals كانت تحقق أقل من 10,000 دولار يوميًا لعمال تعدين بيتكوين بحلول نهاية 2025، ما يجعل من الصعب عليهم الاعتماد على المعاملات غير المالية كمصدر دخل ثابت.

وقد بلغ نشاط Ordinals ذروته قبل أكثر من عامين، عندما جمع المعدّنون نحو 10 ملايين دولار من الرسوم في 16 ديسمبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، اتجهت الرسوم إلى الانخفاض، باستثناء بعض الارتفاعات القصيرة والمؤقتة.