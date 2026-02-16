ثلاثة عوامل قد تحرك سوق الكريبتو هذا الأسبوع: تعرف عليها

تتجه أنظار الأسواق المالية هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، إلى جانب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لا تزال فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي مرتفعة، ما ينذر بمزيد من التقلبات في سوق الأسهم والعملات الرقمية.

بعد صدور بيانات CPI لشهر يناير والتي كانت أقل من التوقعات، حيث بلغ التضخم السنوي 2.38% والتضخم الأساسي 2.5% (الأدنى منذ أوائل 2021)، بينما شهدت الأسواق انتعاش مؤقت يوم الجمعة، لكن التأثير سرعان ما تلاشى خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في سوق الكريبتو.

علّق حساب “Kobeissi Letter” بأن التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي ما زالا قائمين، محذّرا من أسبوع متقلب جديد.

على صعيد البيانات الاقتصادية، تغلق الأسواق الأمريكية يوم الإثنين بمناسبة عيد الرؤساء.

ويصدر يوم الثلاثاء تقرير التوظيف من ADP، يليه تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير.

أما الأربعاء فيشهد صدور بيانات طلبات السلع المعمرة لشهر ديسمبر المتأخرة، إلى جانب محضر اجتماع الفيدرالي وعدد من خطابات مسؤولي البنوك المركزية، والتي قد تعطي إشارات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ويوم الخميس، يحصل المستثمرون على قراءة مبكرة للنمو الاقتصادي عبر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

الحدث الأهم يبقى تقرير PCE للتضخم، حيث رفعت “غولدمان ساكس” توقعاتها للتضخم الأساسي إلى 0.40% شهريا في يناير، مدفوعة بارتفاع أسعار الإلكترونيات وتقنيات المعلومات، المتأثرة بنقص عالمي في شرائح الذاكرة والتخزين بسبب الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات السوق إلى أن هذه البيانات لا تزال غير كافية لدفع الفيدرالي نحو خفض الفائدة في اجتماع مارس، مع ترجيح بنسبة 90% (وفق CME FedWatch) للإبقاء على المعدلات دون تغيير.

أما في سوق العملات الرقمية فإن المكاسب الأخيرة تبخرت، إذ تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 2.5% خلال 24 ساعة إلى 2.41 تريليون دولار.

كما فشل سعر البيتكوين في الثبات فوق 70,000 دولار وتراجع إلى 68,900 دولار في التداولات الآسيوية، ولا تزال العملة تتحرك ضمن نطاق عرضي منذ نحو عشرة أيام.

في المقابل، تعرض سعر الإيثيريوم لضغوط أقوى، متراجعا بنحو 5% إلى قرابة 1950 دولار، بينما تواصل العملات البديلة تسجيل أداء ضعيف.

