Bloomberg: إيرادات Coinbase من USDC قد تتضاعف 7 مرات مع توسّع المدفوعات

تام شمس - الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 مساءً - أفادت وحدة Bloomberg Intelligence بأن إيرادات منصة Coinbase من العملات المستقرة، والمرتبطة بحصتها من إيرادات USDC ضمن شراكتها مع Circle، والتي شكّلت 19% من إجمالي الإيرادات في 2025، قد ترتفع بمقدار يتراوح بين ضعفين وسبعة أضعاف إذا تسارع اعتماد USDC في المدفوعات.

ويأتي هذا التقدير رغم تسجيل الشركة صافي خسارة بلغ 667 مليون دولار في الربع الرابع من 2025. وبحسب رسالة المساهمين للربع الرابع 2025، حققت Coinbase نحو 1.35 مليار دولار من إيرادات العملات المستقرة خلال العام الماضي.

ويمثل ذلك ارتفاعًا من 911 مليون دولار في 2024، فيما بلغت إيرادات العملات المستقرة 364 مليون دولار في الربع الرابع وحده، مع تحوّل دخل الفوائد على أرصدة (USDC) إلى مصدر إيرادات مرتفع الهامش للمنصة مقارنة برسوم التداول المتقلبة.

كما أصبحت العملات المستقرة سائدة من حيث الاستخدام، إذ بلغ إجمالي حجم معاملاتها مستوى قياسيًا عند 33 تريليون دولار في 2025، واستحوذت USDC على نحو 18.3 تريليون دولار من هذا الإجمالي، متقدمةً على عملة Tether المستقرة USDt من حيث قيمة المعاملات، رغم استمرار Tether في الصدارة من حيث القيمة السوقية.

إيرادات Coinbase لعام 2025. المصدر: إفصاح نموذج 8-K لدى هيئة SEC

سياسات عوائد العملات المستقرة

هذا النمو يفسّر احتدام الجدل السياسي حول عوائد العملات المستقرة. فقد أقر الرئيس الأمريكي Donald Trump في يوليو 2025 قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS)، الذي أنشأ إطارًا فيدراليًا للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات، ونص صراحة على حظر دفع فوائد أو عوائد لحامليها.

ويحظى هذا البند بدعم جماعات الضغط المصرفية، نظرًا لأن العملات المستقرة ذات العائد قد تستقطب الودائع بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي.

وتسعى البنوك وحلفاؤها إلى المضي أبعد من ذلك في مفاوضات قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY) لعام 2025 داخل مجلس الشيوخ، عبر سد ما يعتبرونه ثغرة لا تزال تسمح لجهات غير مُصدِرة، مثل منصات التداول كـCoinbase، بتمرير جزء من الفوائد المتأتية من الاحتياطيات إلى العملاء على شكل “مكافآت”.

وتشير مسودات لغة مشروع قانون هيكل السوق في مجلس الشيوخ إلى إمكانية توسيع حظر العوائد ومنع Coinbase من تقديم أي مكافآت مرتبطة بأرصدة العملات المستقرة.

وفي يناير، سحبت Coinbase دعمها لمشروع القانون بعد اعتراضها على بنود كانت ستقيّد قدرتها على تقديم مكافآت على العملات المستقرة لعملائها.

وتحصل Coinbase على حصة من دخل الفوائد الناتج عن احتياطيات USDC عبر شراكتها مع Circle، حيث تُقسَّم الإيرادات بين الشركتين وفقًا لتوزيع USDC. وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة، Brian Armstrong، المستثمرين بأنه في حال حظر الكونغرس المكافآت، فستحتفظ الشركة بجزء أكبر من حصتها من إيرادات Circle، ما قد يزيد ربحية خط أعمال العملات المستقرة، رغم خسارة المستخدمين للعوائد.

ولم تتلقَّ المنصة ردًا حتى وقت النشر على طلب للتعليق.

ما التالي بالنسبة لقانون CLARITY؟

يواصل قانون CLARITY، الذي يتضمن تقسيم الصلاحيات بين لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وهيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى جانب تشديد اللغة المتعلقة بعوائد العملات المستقرة المقدمة عبر أطراف ثالثة، مساره التشريعي في مجلس الشيوخ.

وكان السيناتور Bernie Moreno قد صرّح بأنه يتوقع إقرار قانون CLARITY في الكونغرس في أقرب وقت ممكن بحلول أبريل.

ومع مساهمة العملات المستقرة بالفعل بنحو خُمس إيرادات Coinbase، وبلوغ أحجام الدولارات على السلسلة مستويات قياسية، قد يكون الشكل النهائي لقواعد العوائد أكثر تأثيرًا على نموذج أعمال الشركة من دورة الأسعار المقبلة في سوق العملات الرقمية.