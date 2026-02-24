تقرير: تدرس RedotPay طرحًا عامًا أوليًا في الولايات المتحدة قد يجمع مليار دولار بتقييم يتجاوز 4 مليارات

تدرس شركة RedotPay، ومقرها هونغ كونغ، تنفيذ طرح عام أولي في الولايات المتحدة قد يجمع أكثر من مليار دولار ويمنحها تقييمًا يفوق 4 مليارات دولار، وفقًا لتقرير إعلامي.

وبحسب ما أوردته Bloomberg نقلًا عن مصادر مطلعة، تعمل الشركة مع JPMorgan Chase وGoldman Sachs وJefferies على إدراج محتمل في نيويورك قد يتم في أقرب وقت هذا العام. ولا تزال الشروط قيد المراجعة وقد تتغير، كما قد تنضم بنوك إضافية إلى مجموعة متعهدي التغطية.

تأسست RedotPay في أبريل 2023، وتوفر بطاقات دفع مرتبطة بالعملات المستقرة، ومحافظ متعددة العملات، وخدمات تحويل دولية. ووفقًا لموقعها الإلكتروني، تضم الشركة 6 ملايين مستخدم وتعالج حجم مدفوعات سنويًا يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار.

وامتنعت الشركة عن التعليق على التقرير.

جمعت RedotPay نحو 194 مليون دولار في 2025

تأتي خطط الطرح العام بعد عام من جمع التمويل، إذ حصلت RedotPay على إجمالي 194 مليون دولار خلال 2025 عبر ثلاث جولات. ففي مارس، أغلقت جولة تمويل من الفئة A بقيمة 40 مليون دولار بقيادة Lightspeed Venture Partners، وبمشاركة HSG وGalaxy Ventures.

وفي سبتمبر، أعلنت الشركة أنها أصبحت “يونيكورن” في قطاع التكنولوجيا المالية بعد إغلاق جولة استراتيجية بقيمة 47 مليون دولار، شهدت استثمارًا من Coinbase Ventures، إلى جانب استمرار دعم Galaxy Ventures وVertex Ventures، ومشاركة رائد أعمال تقني عالمي لم يُكشف عن اسمه.

وفي ديسمبر، أغلقت جولة تمويل من الفئة B بقيمة 107 ملايين دولار، قادتها Goodwater Capital، وبمشاركة Pantera Capital وBlockchain Capital وCircle Ventures، إضافة إلى استمرار دعم HSG.

قطاع العملات المستقرة يجذب تمويلًا كبيرًا

استقطبت الشركات المتخصصة في العملات المستقرة استثمارات كبيرة خلال 2025، مع استمرار تدفق رأس المال الجريء إلى مزودي خدمات المدفوعات والبنية التحتية. ففي أغسطس، ضخ المستثمرون نحو 100 مليون دولار في هذا القطاع، من بينها جولة تمويل من الفئة B بقيمة 40 مليون دولار لشركة M0 السويسرية بقيادة Polychain Capital وRibbit Capital، إضافة إلى جمع شركة Rain الناشئة في الولايات المتحدة 58 مليون دولار لتطوير أدوات تمكّن البنوك من إصدار عملات مستقرة منظمة.

القيمة السوقية للعملات المستقرة تتجاوز 300 مليار دولار. المصدر: DefiLlama

واستمر نشاط التمويل حتى نهاية العام. ففي أكتوبر، حصلت شركة Coinflow ومقرها شيكاغو على 25 مليون دولار في جولة من الفئة A بقيادة Pantera Capital لتوسيع خدمات التسوية العابرة للحدود، كما أطلقت CMT Digital لاحقًا صندوقًا بقيمة 136 مليون دولار مخصصًا جزئيًا لشركات ناشئة في مجال العملات المستقرة، بما في ذلك Coinflow وCodex.