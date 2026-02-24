استحوذت Canaan على حصة 49% في ثلاثة مواقع تعدين بولاية تكساس مقابل 40 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 مساءً - أعلنت شركة Canaan، المتخصصة في تصنيع أجهزة تعدين البيتكوين، استحواذها على حصة شركة Cipher Mining البالغة 49% في ثلاثة مشاريع تعدين بولاية تكساس مقابل 39.75 مليون دولار، في خطوة توسّع من حضورها في قطاع التعدين.

وتشمل الصفقة الكيانات المشتركة Alborz LLC وBear LLC وChief Mountain LLC، المعروفة مجتمعة باسم “مشاريع ABC”، وفق بيان صدر يوم الاثنين. وبعد إتمام الصفقة، تمتلك Canaan حصة 49%، بينما تحتفظ شريكتها WindHQ، المتخصصة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، بحصة 51%.

وقال نانغنغ تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن زيادة الانكشاف على أصول طاقة تشغيلية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة في تكساس ينسجم مع دمج التكنولوجيا المملوكة للشركة مع البنية التحتية الحيوية لتعزيز الكفاءة طويلة الأجل وتحقيق التوسع.

وتعمل المواقع الثلاثة بالفعل، بطاقة إجمالية تبلغ 120 ميغاواط، وبمعدل قوة تجزئة يقارب 4.4 إكساهاش في الثانية. كما استحوذت Canaan على 6,840 جهاز تعدين من طراز Avalon A15Pro من Cipher، وكانت هذه الأجهزة تعمل سابقًا في موقع Black Pearl التابع لـCipher، والذي يجري تحويله إلى مركز بيانات للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

تمويل الصفقة عبر إصدار أسهم

جرى تمويل عملية الشراء من خلال إصدار أسهم، حيث أصدرت Canaan نحو 806,439,900 سهم من الفئة A، تعادل 53,762,660 شهادة إيداع أمريكية، بسعر 0.7394 دولار لكل شهادة، مع خضوعها لفترة حظر تداول مدتها ستة أشهر.

ووفق البيان، تستفيد مواقع تكساس من تكلفة كهرباء تقل عن 0.03 دولار لكل كيلوواط/ساعة، وتشمل توليدًا يعتمد على طاقة الرياح وقدرات استجابة للطلب ضمن سوق الكهرباء ERCOT في تكساس. وأضاف تشانغ أن “مشاريع ABC تتمتع بأسعار طاقة رائدة في القطاع وتشكل أساسًا قويًا للنمو”.

تراجع سهم Canaan بنسبة 5.7%. المصدر: Google Finance

وأفادت الشركة بأنها سجلت أداءً قويًا في الربع الرابع من 2025، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 121.1% على أساس سنوي لتصل إلى 196.3 مليون دولار، مدفوعة بزيادة شحنات الأجهزة وتحسن إنتاج التعدين. كما ارتفعت إيرادات تعدين البيتكوين بنسبة 98.5% إلى 30.4 مليون دولار، ما رفع احتياطياتها إلى 1,750 بيتكوين. وشحنت الشركة رقمًا قياسيًا بلغ 14.6 إكساهاش/ثانية من القدرة الحاسوبية، ووسّعت معدل التجزئة المُثبت إلى 9.91 إكساهاش/ثانية، بدعم من طلب مؤسسي كبير في الولايات المتحدة.

شركات التعدين تتجه نحو الذكاء الاصطناعي

تتجه شركات تعدين البيتكوين بشكل متزايد إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في ظل ضغوط الربحية. ففي الأسبوع الماضي، استحوذت MARA Holdings على حصة 64% في شركة البنية التحتية الفرنسية Exaion، ما منحها موطئ قدم في خدمات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع في القطاع، حيث تعمل شركات مثل Hive Digital Technologies وHut 8 وTeraWulf وIren على تحويل مرافق التعدين وسعات الطاقة إلى عمليات مراكز بيانات، بينما انتقلت جهات مثل CoreWeave بالكامل إلى بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وأضافت Canaan أن الاستحواذات الجديدة تتماشى أيضًا مع مبادرتها الرامية إلى دعم استقرار شبكات الكهرباء في ظل تزايد الطلب من مراكز البيانات.