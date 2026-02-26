Bloomberg توسّع بياناتها المالية إلى سوق الأصول المُرمَّزة بقيمة 25 مليار دولار عبر Kaiko

تام شمس - الخميس 26 فبراير 2026 11:59 مساءً - تتعاون Bloomberg مع Kaiko، مزود بيانات أسواق الأصول الرقمية ومقره باريس، لإتاحة بيانات Bloomberg المالية المرخّصة مباشرة داخل بيئات البلوك تشين بدلًا من الاعتماد على قواعد بيانات تقليدية خارج السلسلة.

وأعلنت الشركتان يوم الخميس أن هذه المبادرة تهدف إلى معالجة مشكلة عدم اتساق البيانات عبر أسواق الأصول المُرمَّزة. ففي العديد من أنظمة الأصول المُرمَّزة، قد تعتمد الشركات على نسخ مختلفة من بيانات التسعير أو مُعرّفات الأوراق المالية أو المعلومات المرجعية، ما يزيد من مخاطر التباين وعدم الكفاءة التشغيلية.

ومن خلال تمكين تضمين مصدر بيانات موحّد ومرخّص على السلسلة، تسعى الشراكة إلى ضمان أن يشير المشاركون في السوق إلى نفس مجموعة البيانات، ما قد يقلل من نزاعات المطابقة المحاسبية ويعزز سلامة البيانات.

ويركّز أول تطبيق عملي على سندات الخزانة الأمريكية المُرمَّزة وأسواق اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) العاملة على شبكة Canton، وهي شبكة بلوك تشين مُصرّح بها صُممت للتطبيقات المالية المؤسسية. وكانت Kaiko قد أطلقت خدمة إدخال البيانات لهذه الشبكة في أغسطس.

ويستهدف هذا التكامل البنوك ومديري الأصول والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى التي تختبر نسخًا قائمة على البلوك تشين من الأدوات المالية التقليدية، وليس متداولي العملات المشفرة الأفراد.

وقد أثيرت سابقًا تساؤلات حول موثوقية البيانات وحجم السوق الفعلي للأصول الواقعية المُرمَّزة (RWAs). ففي مايو، أجرى Cointelegraph مقابلة مع كريس ين، الشريك المؤسس لمنصة Plume المتخصصة في RWAs، الذي قال إن حجم سوق الأصول المُرمَّزة قد يكون أصغر بكثير مما تشير إليه بعض الجهات المجمِّعة للبيانات. وذكر حينها أن الحجم الفعلي للقطاع قد يكون أقرب إلى نصف الأرقام التي تنشرها المصادر الرئيسية.

ووفقًا لأحد التقديرات، يبلغ الحجم الحالي لسوق الأصول الواقعية المُرمَّزة، باستثناء العملات المستقرة، نحو 25 مليار دولار، بحسب بيانات RWA.xyz.

أهمية سلامة البيانات في الأسواق المُرمَّزة

قالت أمبر سوبيران، الرئيسة التنفيذية لشركة Kaiko، إن البيانات ذات المستوى المؤسسي ضرورية لعمل الأسواق المالية بكفاءة، مشيرة إلى أن التعاون مع Bloomberg “سيوسّع نطاق إتاحة بيانات السوق المستخدمة في الأسواق التقليدية لدعم الجيل الجديد من البنية التحتية للأوراق المالية المُرمَّزة.”

وكانت Kaiko قد عززت حضورها في قطاع بيانات الأصول الرقمية من خلال استحواذها في عام 2024 على مزود مؤشرات العملات المشفرة الأوروبي Vinter، ما دعم موقعها في خدمات المعايير والمؤشرات المنظمة عبر أوروبا.

وظلت موثوقية البيانات أولوية في صناعة الأصول الرقمية، حيث اعتمد المشاركون في السوق ليس فقط على تغذيات الأسعار، بل أيضًا على تحليلات السلسلة ومؤشرات المعنويات لتعزيز الشفافية.

وفي الأسواق المُرمَّزة، ولا سيما تلك المرتبطة بأصول واقعية مثل سندات الخزانة، تساعد بيانات التسعير المتسقة والمعلومات المرجعية الدقيقة في ضمان أن تعكس الأصول الصادرة على السلسلة الأدوات المالية الأساسية بشكل صحيح.