شركة American Bitcoin المدعومة من عائلة ترامب تسجل خسارة فصلية بقيمة 59 مليون دولار

تام شمس - الخميس 26 فبراير 2026 11:59 مساءً - أعلنت شركة American Bitcoin Corp ‏(ABTC) عن تسجيل خسارة صافية بلغت 59.5 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2025، رغم ارتفاع إيراداتها إلى 78.3 مليون دولار، بزيادة 22% مقارنة بالربع الثالث، وذلك وفقًا لبيان أرباحها الأخير ونموذج 8-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وسجلت شركة تعدين البيتكوين (BTC) المدعومة من عائلة ترامب هامش ربح إجمالي بنسبة 53% في الربع الرابع، مشيرة إلى أنها قامت “بتعدين بيتكوين بخصم قدره 53%” مقارنة بالشراء الفوري من السوق.

وساهمت خسارة غير نقدية كبيرة متعلقة بالأصول الرقمية في تسجيل خسارة صافية سنوية لعام 2025 بلغت 153.2 مليون دولار، مدفوعة إلى حد كبير بانخفاضات في القيمة العادلة لحيازاتها من البيتكوين.

نموذج 8-K لشركة American Bitcoin. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وقال الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستراتيجية، إريك ترامب، في البيان إن American Bitcoin أنهت عام 2025 وهي تحتفظ بـ 5,401 بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وهو رقم “ارتفع منذ ذلك الحين إلى أكثر من 6,000 بيتكوين”.

وأشار إلى إنجازات إضافية للشركة منذ تأسيسها، من بينها إدراجها في بورصة ناسداك في سبتمبر.

كما جمعت American Bitcoin نحو 150.5 مليون دولار من العائدات الإجمالية عبر برنامج بيع الأسهم في السوق خلال الربع الرابع، لدعم استراتيجية تراكم البيتكوين.

وذكرت الشركة أنها قامت بتعدين 1,654 بيتكوين منذ بداية الربع الثاني وحتى نهاية العام، منها 783 بيتكوين في الربع الرابع، حيث شكّل نشاط التعدين نحو ثلث إجمالي حيازاتها البالغة 5,401 بيتكوين بنهاية العام.

ورغم ما وصفته الشركة بـ “تنفيذ حاسم” وكميات البيتكوين المُعدّنة، انخفض سهم ABTC بنسبة 85% خلال الأشهر الستة الماضية، وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

سهم ABTC يتراجع بنسبة 85% خلال ستة أشهر. المصدر: Yahoo Finance.

ضغوط على شركات التعدين ومشاريع ترامب المرتبطة بالعملات المشفرة

تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه شركات تعدين البيتكوين ومشاريع العملات المشفرة المرتبطة بترامب ضغوطًا متزايدة. ويجعل الجمع بين خزينة مركّزة في البيتكوين وتراجع حاد في سعر السهم شركة American Bitcoin إحدى أبرز نقاط الضغط في هذا المشهد.

كما أنهى رمز World Liberty Financial ‏(WLFI)، وهو مبادرة أخرى مرتبطة بترامب، عام 2025 متداولًا دون مستوياته المرتفعة الأولية، في إشارة إلى تراجع حماس المستثمرين لما يُعرف بـ “تداول ترامب” في الأصول الرقمية حتى قبل موجة التراجع الأخيرة في السوق.

أما العملة الميمية Official Trump ‏(TRUMP) التي تحمل اسمه، فقد تراجعت أيضًا بشكل حاد، إذ يجري تداولها عند نحو 3.50 دولارات وقت النشر، بانخفاض قدره 87% عن أعلى مستوى تاريخي لها البالغ نحو 44 دولارًا في يناير 2025، وفق بيانات CoinGecko.

عملة Official Trump تتراجع بنسبة 87% عن أعلى مستوى تاريخي لها. المصدر: CoinGecko.

​وتواجه كبرى شركات تعدين البيتكوين ضغوطًا مماثلة جراء هذا التراجع الأخير، وتتجه بشكل متزايد بعيدًا عن استراتيجية “التعدين والاحتفاظ” البحتة التي ضاعفت American Bitcoin التزامها بها.

ففي يوم السبت، أعلنت شركة Marathon ‏(MARA) توسعها في البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر صفقة تعيد توجيه جزء من أعمالها نحو الحوسبة عالية الأداء بدلًا من الاعتماد فقط على مكافآت كتل البيتكوين.

وفي اليوم نفسه، قررت Bitdeer ‏(BTDR) تصفية ما تبقى من احتياطياتها من البيتكوين وخفض رصيد خزينتها إلى الصفر، مفضلة السيولة وإعادة الاستثمار على الاحتفاظ بالعملات. كما أعلنت Hut 8 ‏(HUT) يوم الأربعاء عن خسارة صافية في الربع الرابع بلغت 279.7 مليون دولار، رغم توجيهها أيضًا موارد نحو الذكاء الاصطناعي.