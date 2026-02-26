محفظة Telegram المدمجة تتيح تحقيق عوائد على بيتكوين وإيثر وUSDt

تام شمس - الخميس 26 فبراير 2026 11:59 مساءً - أطلقت محفظة العملات المشفرة المدمجة داخل تطبيق Telegram ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحقيق عوائد على العملات الرقمية الرئيسية من داخل التطبيق نفسه.

ويتضمن التحديث إضافة “خزائن” داخل TON Wallet، وهي محفظة ذاتية الحفظ مدمجة ضمن Wallet in Telegram، ما يمكّن المستخدمين من الاحتفاظ بعملات بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) وUSDt ‏(USDT) وإرسالها وتحقيق عوائد عليها دون مغادرة واجهة الدردشة، وفق إعلان صدر يوم الخميس وتمت مشاركته مع Cointelegraph.

وقال أندرو روغوزوف، الرئيس التنفيذي لشركة The Open Platform وWallet in Telegram: “مهمتنا هي تحويل الأصول الرقمية من مفاهيم معقدة إلى أدوات عملية للحياة اليومية.”

ويعتمد النظام على بنية تمويل لامركزي (DeFi) مقدمة من شبكة الإقراض Morpho، وطبقة التنفيذ TAC ‏(TON Applications Chain) ضمن منظومة TON، إضافة إلى مزود الاستراتيجيات Re7. وتعمل هذه الأدوات في الخلفية، بينما يتفاعل المستخدمون مع واجهة بسيطة تشبه محافظ التطبيقات التقليدية، بحسب الإعلان.

Telegram تسعى لتبسيط تحقيق العوائد عبر DeFi

أوضحت Wallet in Telegram أن الهدف هو تسهيل تحقيق العوائد على العملات المشفرة للمستخدمين العاديين عبر إزالة الخطوات التقنية المعتادة في خدمات DeFi، التي غالبًا ما تتطلب استخدام عدة محافظ وجسور شبكية وتطبيقات خارجية.

وتولد استراتيجيات الخزائن عوائد متغيرة، مع احتفاظ المستخدمين بالتحكم في أموالهم من خلال الحفظ الذاتي، وفق البيان. وتوفر خزائن USDT استراتيجيات تحقيق عائد مقومة بالدولار بمستويات مخاطر مختلفة، بينما تمتد الوظيفة نفسها إلى بيتكوين وإيثر.

وقال متحدث باسم Wallet in Telegram لـ Cointelegraph: “الهدف هو إتاحة عوائد على السلسلة بأبسط طريقة ممكنة، مباشرة داخل محفظة ذاتية الحفظ مدمجة في تطبيق استهلاكي واسع الانتشار. نحن نخفض الحواجز أمام استراتيجيات DeFi من خلال تغليف استراتيجيات عوائد متقدمة في منتج أصيل ضمن Telegram.”

كما تخطط Wallet in Telegram لدعم الإيداع المباشر لبيتكوين وإيثر بصيغتهما الأصلية، على أن يظهر الرصيد تلقائيًا في صورة مغلفة داخل منظومة TON لتمكين التحويلات وميزات تحقيق العوائد.

وتدّعي Wallet in Telegram أن لديها أكثر من 150 مليون مستخدم مسجل.

إطلاق أداة مدفوعات مشفرة للتجار ضمن منظومة TON

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت مؤسسة TON أداة TON Pay، وهي حزمة تطوير برمجيات للمدفوعات تتيح للتجار ومطوري تطبيقات Telegram المصغرة قبول العملات المشفرة مباشرة داخل التطبيق.

وسجل Telegram نموًا ملحوظًا في إيراداته التشغيلية خلال عام 2025، إذ بلغت 870 مليون دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 65% مقارنة بـ 525 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء نحو 300 مليون دولار من هذه الإيرادات عبر اتفاقيات حصرية مرتبطة بالعملة المشفرة Toncoin ‏(TON).