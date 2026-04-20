انهيار تاريخي لعملة RAVE من 26 دولار إلى أقل من 1 دولار وسط شبهات بوجود تلاعب بسعر العملة

شهدت عملة “RAVE” التابعة لمشروع “RaveDAO” انهيار حاد، بعدما تراجعت من 26 دولار إلى أقل من دولار واحد خلال وقت قصير، ما أثار موجة واسعة من الشكوك والدعوات للتحقيق.

الانخفاض بدأ بشكل حاد خلال يومين، حيث فقدت العملة أكثر من 95% من قيمتها، قبل أن تواصل الهبوط بنحو 60% إضافية خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك بعد تحذيرات من محقق البلوكشين “ZachXBT”، الذي دعا منصات كبرى مثل بينانس وBitget وGate.io إلى التحقيق في شبهات التلاعب بالعملة.

التحقيقات الأولية أشارت إلى تركّز كبير في ملكية العملة، إذ تسيطر مجموعة مرتبطة بالتوزيع الأولي على نحو 95% من إجمالي العرض، ما يزيد من مخاطر التلاعب.

كما تم رصد تحويلات كبيرة إلى منصات التداول قبيل الانهيار، وهو ما اعتُبر مؤشر مقلق.

وبحسب البيانات، فإن القيمة السوقية للعملة فقدت مليارات الدولارات رغم أن حجم التصفية الفعلي كان محدود نسبيا، ما يعزز فرضية وجود خلل في هيكل السوق أو عمليات بيع منسقة.

وفي تطور لاحق، تم تحويل ملايين من عملات RAVE إلى منصات التداول، أعقبها هبوط إضافي في السعر، ما زاد من الشكوك حول تحركات داخلية.

ولم تكن RAVE الحالة الوحيدة، إذ تم رصد أنماط مشابهة في عملات أخرى، ما يشير إلى احتمال وجود سلوكيات تداول منسقة في بعض المشاريع منخفضة السيولة.

اقرأ أيضا:

التقلبات حاضرة حول سعر البيتكوين وعملة XRP تستعد لانفجار سعري محتمل

مشروع “World” يقود ثورة إثبات الهوية على الانترنت دون كشف الخصوصية: التفاصيل

