بعد اختراق "KelpDAO": بروتوكول جديد يتخلى عن "LayerZero" لصالح "Chainlink"

أعلنت منصة “Solv Protocol” المتخصصة في التمويل اللامركزي المرتبط بالبيتكوين عن انتقالها الكامل إلى بروتوكول “Chainlink CCIP”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان وتقليل المخاطر المرتبطة بالجسور العابرة للشبكات.

ويشمل هذا الانتقال أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالبيتكوين، بما في ذلك “SolvBTC” و”xSolvBTC”، مع إيقاف دعم الجسور المعتمدة على “LayerZero” في عدة شبكات.

وأكدت المنصة أن الجسور بين الشبكات تُعد من أخطر نقاط الضعف في قطاع التمويل اللامركزي DeFi، وأنها أجرت مراجعة شاملة لحلول الربط المتاحة قبل اختيار “Chainlink CCIP” كحل موحد للبنية التحتية الخاصة بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تداعيات اختراق “KelpDAO” الضخم في أبريل، والذي تسبب بخسائر تقارب 292 مليون دولار، وسط اتهامات بأن الثغرة ارتبطت بالبنية التحتية لـ “LayerZero”.

ورغم نفي “LayerZero” أن تكون المشكلة ناتجة عن تصميمها الأساسي، إلا أن الحادثة دفعت عدة مشاريع إلى إعادة تقييم اعتمادها على الجسور الحالية، مع توجه متزايد نحو حلول أكثر أمان مثل “CCIP”.

كما أعلن “KelpDAO” نفسه لاحقا عزمه التخلي عن معيار “OFT” الخاص بـ “LayerZero” والانتقال إلى بنية “Chainlink”، في مؤشر على تصاعد فقدان الثقة بعد الاختراق.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تمثل بداية تحول أوسع داخل قطاع التمويل اللامركزي نحو حلول تشغيل بيني أكثر أمان واستقرار.

