سعر البيتكوين يستعيد مستوى 63 ألف دولار مع ارتداد واضح لـ SOL وHYPE وZEC

استعاد سعر البيتكوين جزء من خسائره بعد تراجعه نهاية الأسبوع نحو مستوى 62 ألف دولار، ليعود مجددا فوق 63 ألف دولار بعد أن وجد دعم قوي عند تلك المنطقة.

وكانت عملة البيتكوين قد فشلت في اختراق مستوى 67 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تتعرض لضغوط بيع عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي واستمرار حالة القلق بشأن تحركات كبار حاملي البيتكوين.

ورغم ذلك، ساعد تحسن المعنويات في السوق على دفع السعر نحو 63,500 دولار، لترتفع القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.27 تريليون دولار، مع بقاء هيمنتها على السوق فوق 56%.

في المقابل، سجلت عدة عملات بديلة أداء أقوى من البيتكوين.

حيث استعادت سولانا (SOL) مستوى 70 دولار، بينما وصلت HYPE إلى المنطقة نفسها تقريبا بعد تحقيق مكاسب مماثلة.

كما ارتفعت Zcash (ZEC) بأكثر من 4% لتتداول فوق 470 دولار، في حين صعدت الإيثيريوم فوق 1700 دولار.

وارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 40 مليار دولار من أدنى مستوياتها الأخيرة، لتصل إلى حوالي 2.27 تريليون دولار.

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