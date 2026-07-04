هل تستعدّ عملة XRP لحركة عنيفة رغم مظاهر الضعف القائمة؟

تُظهر عملة XRP حاليا أحد أكثر إعدادات المشتقات إثارة للاهتمام بين العملات الرقمية البديلة الكبرى.

فعلى السطح، يرتفع السعر ببطء بينما تتراجع الفائدة المفتوحة (open interest)، وهو ما يُوحي عادة بابتعاد المتداولين عن السوق.

لكن حين يترافق ذلك مع ارتفاع عدد المراكز (net position delta)، فقد يكون الوقت مناسبا للانتباه.

الإشارة الصعودية التي يجب مراقبتها:

يبدو أن الاتجاه الصاعد الحالي مدفوع أكثر بإغلاق مراكز البيع (short) لا بشراء جديد، وفقا لأحد المحللين.

بعبارة أبسط، يبدو أن المتداولين المتشائمين ينسحبون من السوق، وضغط تغطية المراكز القصيرة هذا يساعد على رفع سعر عملة XRP.

وهو ما قد يدعم صعود ثابت، لكنه لا يكفي لإطلاق موجة صاعدة مستدامة، إذ يحدث التسارع الحقيقي عادة حين يبدأ مشترون جدد بالدخول بقناعة.

من هنا تأتي أهمية الفائدة المفتوحة؛ فتراجعها يعني أن الرافعة المالية تُخفَّض، وهو ما يعكس عادة تراجع القناعة لدى المتداولين.

كما تدعم التوقعات اليومية نظرة صعودية حذرة، إذ أغلقت XRP جلسة الأمس بشكل إيجابي، لكنها لا تزال بحاجة للحفاظ على هذا المستوى لتجنّب الانزلاق مجددا.

لذا يظلّ تحرك سعر الريبل نحو مستوى المقاومة عند 1.13 دولار مهم للغاية، إذ قد يفتح زخم أقوى الباب أمام مستويات أعلى.

الضغط على مراكز البيع:

الإشارة الحقيقية التي ينبغي مراقبتها هي الارتفاع المتزامن لكل من الفائدة المفتوحة وصافي عدد المراكز معا، إذ يعني ذلك تحوّل السوق من حالة يقودها إغلاق المراكز القصيرة إلى حالة يقودها فتح مراكز شرائية جديدة.

وإذا حدث هذا التحوّل، فقد يتسارع صعود XRP بوتيرة أكبر.

خلال جلسات اليوم، تظلّ العملة متقلبة نسبيا وعالقة ضمن نطاق محدد.

وإذا نجحت في تجاوز مستوى 1.18 دولار والحفاظ عليه، فقد يمنح ذلك فرصة لعودة المشترين بقوة.

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