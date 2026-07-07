التقلبات مستمرة: سعر البيتكوين يرتد بعد بيع شركة “Strategy” وعملة XRP تواصل التراجع

مرّت عملة البيتكوين برحلة متقلبة خلال الساعات 24 الماضية بعد إعلان “Strategy” عن بيع جديد أكبر من سابقه، لكنها تمكّنت من استعادة معظم خسائرها بل وقفزت بشكل مفاجئ.

في المقابل، ظلّت معظم العملات البديلة راكدة نسبيا، بينما ابتعدت XRP أكثر عن خط الدعم الحاسم بعد فشلها عند 1.15 دولار.

البيتكوين ترتد بعد عملية بيع “Strategy”:

هبط سعر البيتكوين دون 58 ألف دولار في 1 يوليو لأول مرة منذ نحو عامين، لكنها تفاعلت بشكل جيد وبدأت التعافي فورا، متجاوزة 60 ألف دولار ومواصلة الصعود حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع لتبلغ أكثر من 63,500 دولار الأحد، قبل أن تواجه مقاومة وتتراجع دون 63 ألف دولار.

عاودت العملة الصعود صباح الاثنين لتلامس 64 ألف دولار لأول مرة منذ أسبوعين تقريبا.

ثم جاء خبر شركة “Strategy” الكبير حيث باعت أكبر شركة حائزة للبيتكوين أكثر من 3500 بيتكوين، ما أدّى لهبوط فوري للعملة إلى 61200 دولار.

ورغم استمرار حالة الخوف، ارتدّت العملة فورا وتجاوزت 64,500 دولار بنهاية اليوم في قمة يومية جديدة.

لكنها لم تحافظ على الصعود وعادت الآن إلى مستوى 63 ألف دولار، وهو المستوى ذاته الذي كانت عليه أمس قبل إعلان “Strategy”.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية للبيتكوين لا تزال فوق 1.260 تريليون دولار، وهيمنتها على العملات الرقمية البديلة عند 56.6%.

XRP وDOGE في المنطقة الحمراء:

حافظت معظم العملات البديلة الكبرى على مستوياتها بعد تقلبات الأمس؛ إذ ظلّ سعر الايثيريوم بين 1750 و1800 دولار، وBNB دون 580 دولار.

أما XRP فقد ابتعدت أكثر عن دعمها الرئيسي عند 1.15 دولار بعد تراجع يومي 1.3% إلى 1.1275 دولار.

وسجّلت DOGE وADA وXLM وCC تراجع أكبر، إذ هبطت الأولى والثانية بنسبة 2-3%، بينما هوت CC بأكثر من 5%.

في المقابل، حقّقت SOL وHYPE وRAIN وZEC مكاسب طفيفة، بينما ارتفعت WLFI وAAVE وMORPHO وDEXE بنسبة 8%.

لتبقى القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو عند نحو 2.240 تريليون دولار.

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