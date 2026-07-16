تراجع سعر البيتكوين دون مستوى 64 ألف دولار والإيثيريوم يتراجع عن مستوى 1900 دولار: التفاصيل

بلغ سعر البيتكوين أمس قمة لم يحققها منذ عدة أسابيع٫ حيث لامس مستوى 65,500 دولار مباشرة عقب بيانات التضخم الأمريكية والتي جاءت أقل من المتوقع.

لكن لم يلبث السعر كثيرا فوق مستوى 65,500 دولار وتراجع بأكثر من 1500 دولار.

أما سعر الإيثيريوم فركب الموجة بقوة أكبر، قافزا إلى مستوى 1950 دولار لأول مرة منذ أوائل يونيو، قبل أن يُرفض ويهبط دون 1900 دولار.

محاولة البيتكوين الحفاظ على مستوى 64 ألف دولار:

مرّت عملة البيتكوين بعطلة نهاية أسبوع هادئة وإيجابية نسبيا حيث استقرّت خلالها قرب مستوى 64 ألف دولار، عقب أسبوع عمل متقلب هوت خلاله مرتين من هذا المستوى إلى دون 62 ألف دولار بعد إعلان شركة “Strategy” عن آخر عملية بيع لها وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مجددا.

لكن مع بداية الاثنين، تراجع سعر البيتكوين مجددا مع تسعير السوق للضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتهبط دون 62 ألف دولار بحلول صباح الثلاثاء، قبل أن تقفز بآلاف الدولارات خلال يوم واحد تقريبا عقب بيانات التضخم الأمريكية التي كانت أضعف من المتوقع.

ليستعيد سعر البيتكوين مستوى 64 ألف دولار أولا، ثم 65 ألف دولار، بعدها بلغ سعر البيتكوين ذروة ثلاثة أسابيع عند 65,600 دولار.

لكن بعد لمس هذه القمة، تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 1500 دولار ليستقر بالقرب من مستوى 64 ألف دولار.

تبلغ القيمة السوقية حاليا لعملة البيتكوين 1.285 تريليون دولار، بينما تظلّ هيمنتها على العملات البديلة عند نسبة 56.7%.

تراجع سعر الإيثيريوم:

سرقت عملة الإيثيريوم الأضواء من العملات الرقمية البديلة الكبرى اليوم حيث قفز سعر العملة إلى مستوى يقارب 1950 دولار لأول مرة منذ ستة أسابيع، قبل أن ترفض العملة عند ذلك المستوى وتهبط دون 1900 دولار.

وتقترب BNB من 580 دولار بارتفاع طفيف، بينما تُصارع XRP للحفاظ على 1.10 دولار بعد تراجع طفيف.

وتتداول SOL وTRX وHYPE وRAIN وZEC وCC وLTC وADA جميعها في المنطقة الحمراء اليوم، فيما كانت BCH وDEXE الأكثر هبوطا بين العملات الكبرى.

في المقابل، قفزت ONDO بنسبة 17% لتصل إلى 0.37 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو بمقدار 40 مليار دولار خلال يوم واحد عن ذروتها، لتصل إلى 2.29 تريليون دولار حسب بيانات منصة coingecko.

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