البيتكوين قرب حاجز رئيسي بدعم من تباطؤ التضخم الأمريكي.. لكن تدفقات الصناديق تبقى متباينة

اقتربت عملة البيتكوين من منطقة مقاومة فنية رئيسية قرب مستوى 65,160 دولاراً خلال تعاملات الأربعاء، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في حين لا تزال التدفقات إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) متباينة، مما يعكس استمرار حذر المستثمرين المؤسسيين.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الثلاثاء تراجع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.4% خلال يونيو على أساس شهري، في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.1%.

كما استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، دون تغيير خلال الشهر، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الرئيسي إلى 3.5%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.6%، وكلاهما جاء دون توقعات الأسواق.

وأدت هذه البيانات إلى تراجع رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ما ضغط على الدولار ودعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة، لترتفع بيتكوين بنحو 4.35% في ختام تعاملات الثلاثاء.

إلا أن المكاسب فقدت جزءاً من زخمها بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي شدد على أن البنك المركزي لا يتسامح مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، مؤكداً في الوقت ذاته قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال وارش: "إذا طبقنا السياسة المناسبة، وهو ما سنفعله، فإن موجة التضخم التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي."

ورغم الدعم الذي وفرته بيانات التضخم، يرى محللون أن المستثمرين لا يزالون مطالبين بالحذر، إذ إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، المدفوع بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، قد يعيد الضغوط التضخمية ويعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يشكل ضغطاً على بيتكوين.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي لشهر يونيو، والتي قد توفر مؤشرات إضافية بشأن المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وقد تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق الأصول عالية المخاطر.

وفي الوقت نفسه، ظلت التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة متباينة، حيث أظهرت بيانات SoSoValue تسجيل صافي تدفقات داخلة بقيمة 181.08 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد صافي تدفقات خارجة بلغ 424.66 مليون دولار في الجلسة السابقة.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار حالة الحذر والانقسام بين المستثمرين المؤسسيين في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يحول دون تشكل اتجاه واضح لتحركات بيتكوين على المدى القريب.