تضخم أقل من المتوقع يدفع البيتكوين بالقرب من مستوى 64000 دولار و يوليو قد يبدو مختلف!

رغم أن معظم الخبراء توقّعوا انخفاض طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يونيو بفعل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، جاءت البيانات الفعلية أكثر إيجابية، بتراجع شهري بلغ 0.4%، لينكسر بذلك مسار ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.

تفاعلت عملة البيتكوين فورا بقفزة قاربت الألف دولار، لتلامس 63,500 دولار بشكل مؤقت وتتجاوزها وتقترب من 64 ألف دولار.

لكن وبنظرة أعمق للبيانات نرى صورة مختلفة؛ إذ يعود جزء كبير من هذا التراجع عن الرقم القياسي في مايو إلى انخفاض أسعار النفط في يونيو بفعل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

أما مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد القطاعات الأكثر تقلبا كالطاقة والغذاء، فقد ظلّ دون تغيير.

والأهم أن وقف إطلاق النار بين البلدين انتهى الأسبوع الماضي، وتصاعد التوتر بشكل كبير، مع قفزة جديدة في أسعار النفط، ما يعني أن بيانات يوليو مرشّحة للارتفاع مجددا.

وفقا لتحليل سابق، يراقب متداولو البيتكوين هذا الملف عن كثب لأنه قد يمنح مؤشر مبكر حول اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المقبل، الذي قد يشهد رفعا لأسعار الفائدة.

وكان المحللون قد توقّعوا أن قراءة تتجاوز 4% على أساس سنوي قد تدفع نحو تشديد نقدي إضافي يضرّ بالبيتكوين، لكن الرقم الفعلي البالغ 3.5% قد يُحدث أثر معاكس.

كان ردّ فعل بيتكوين الأولي إيجابيا بوضوح، إذ قفزت العملة إلى قمة يومية بالقرب من مستوى 64000 دولار قبل أن تتراجع قليلا، مع توقّع مزيد من التقلبات مع تفاعل السوق مع الخبر وتسعير اجتماع الفيدرالي المقبل.

اقرأ أيضا:

شركة “Bitmine” تقترب من 5% من عرض الإيثيريوم بحيازة 5.77 مليون ETH

بوليفيا تدرس دمج USDT في نظام مدفوعاتها الوطني

