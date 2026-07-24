بينانس تضيف 3 عملات رقمية إلى قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال شطبها

أعلنت منصة بينانس عن إضافة ثلاث عملات رقمية جديدة إلى قائمة المراقبة (Monitoring Tag)، وهي خطوة تعني أن هذه المشاريع أصبحت تخضع لمراجعة دقيقة بسبب ارتفاع مستوى المخاطر أو احتمال عدم استيفائها لمعايير الإدراج الخاصة بالمنصة.

وتشمل العملات التي ستُضاف إلى القائمة اعتبارا من 24 يوليو 2026:

Across Protocol (ACX)

Lisk (LSK)

Stacks (STX)

أكدت بينانس أنها ستواصل إجراء مراجعات دورية لهذه المشاريع لتحديد ما إذا كانت ستبقى ضمن قائمة المراقبة أو سيتم شطبها من المنصة مستقبلا.

ماذا تعني قائمة المراقبة؟

تشير قائمة Monitoring Tag إلى أن العملة الرقمية تواجه مخاطر أعلى من المعتاد، سواء من حيث التقلبات السعرية أو النشاط التطويري أو السيولة أو مدى التزام المشروع بمعايير بينانس.

ولا يعني إدراج العملة في هذه القائمة أنها ستُشطب مباشرة، لكنه يعد بمثابة تحذير للمستثمرين من احتمال إزالة العملة من المنصة إذا لم تستوفِ متطلبات الإدراج خلال المراجعات المقبلة.

شطب أزواج تداول فورية وهامشية

بالتزامن مع هذا الإعلان، بدأت بينانس تنفيذ قرارها السابق بإزالة عدد من أزواج التداول الفوري والهامشي.

حيث أوقفت المنصة تداول سبعة أزواج في السوق الفوري، من بينها:

ACX/USDC وALGO/BTC وXRP/BNB

كما أوقفت خدمات روبوتات التداول الفوري (Spot Trading Bots) الخاصة بهذه الأزواج.

كما أزالت عدة أزواج من التداول بالهامش (Margin)، مع إغلاق المراكز المفتوحة تلقائيا وتسوية الحسابات وإلغاء الأوامر المعلقة قبل حذفها بشكل نهائي.

وتؤكد بينانس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعاتها الدورية الهادفة إلى الحفاظ على جودة السوق وحماية المستخدمين، داعية المتداولين إلى متابعة تحديثات المنصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي خسائر محتملة.

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