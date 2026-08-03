موجة رابعة من هجمات محافظ "Coldcard" تعرض 449 بيتكوين للخطر

حذر “أليكس ثورن” باحث أمني في شبكات البلوكشين من بدء موجة رابعة من الهجمات التي تستهدف محافظ “Coldcard” المتأثرة بثغرة أمنية، مشيرا إلى أنه تم تحويل نحو 449 بيتكوين خلال ساعات قليلة من مئات العناوين المتضررة.

وأوضح “ثورن” أن المهاجمين نفذوا 218 معاملة استهدفت 462 عنوان، ونقلت نحو 389 بيتكوين إلى عناوين جديدة، وهو نمط مشابه للهجمات الثلاث السابقة المرتبطة بالثغرة نفسها.

وبحسب تقديراته، فإن إجمالي الأموال المعرضة للخطر في الموجة الحالية يصل إلى 448.73 بيتكوين، أي ما يعادل نحو 28.1 مليون دولار.

ودعا “ثورن” مستخدمي المحافظ المتأثرة إلى نقل أموالهم فورا إلى محافظ جديدة، مع استخدام رسوم معاملات مرتفعة، موضحا أن بعض المعاملات لا تزال تدعم ميزة Replace-by-Fee (RBF)، ما قد يمنح الضحايا فرصة محدودة لاستعادة أموالهم قبل تأكيد المعاملة.

وكانت “Galaxy Research” قد قدرت أن الموجات الثلاث السابقة أدت إلى سرقة 1367 بيتكوين من 4585 عنوان، بقيمة تقارب 85.7 مليون دولار، ولا تزال معظم هذه الأموال دون حركة حتى الآن.

وتعود الهجمات إلى ثغرة في بعض إصدارات برنامج “Coldcard” الصادرة بعد مارس 2021، والتي أثرت على الأجهزة Mk3 وMk4 وMk5 وQ.

من جانبها، أكدت شركة “Coinkite”، المطورة لمحافظ “Coldcard”، أنها أطلقت تحديث يعالج المشكلة في المحافظ الجديدة، إلا أن المحافظ التي أنشئت باستخدام كلمات الاسترداد (Seeds) المتأثرة تظل معرضة للخطر، ونصحت جميع المستخدمين بإنشاء Seed جديدة ونقل أصولهم إليها في أسرع وقت ممكن.

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