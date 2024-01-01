تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، بحبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة، بدائرة القسم، تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بسرقـــة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتـــهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين، تم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.