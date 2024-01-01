القومي للأجور: زيادة في رواتب 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور في أجور 25 مليون موظف في القطاع الخاص بدءً من يناير 2024.

وذكر حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص الى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وهو ما يعنى أن زيادة المرتبات تصل الى 500 جنيه يستفيد منها 25 مليون موظف.

وواصل عضو المجلس القومي للأجور: "نستهدف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، ونتمنى حدوث انتعاشة اقتصادية، ونتمنى عام 2024 عام انتعاشه اقتصادية".

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