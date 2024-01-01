نشرة منتصف الليل| موعد إجازة عيد الميلاد.. وفاة الإعلامية كاريمان حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها؛ إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام العام الجديد 2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين، أول أيام 2024.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفاة الإعلامية كاريمان حمزة

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.

وكتب طلال رياض، عبر حسابه على موقع"فيسبوك"، :"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. ببالغ الحزن والأسى توفيت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الداعية والإعلامية كاريمان حمزة جدتي العزيزة".

الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة في قطاع غزة

قال الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه انتشارًا كبيرًا للأوبئة والأمراض المزمنة في العديد من المناطق.

وأضاف "حنجل"، خلال مداخل هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن المنظومة الطبية في غزة منهارة بعد خروج عدد كبير منها عن الخدمة، موضحا أن القطاع يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية في ظل وجود أعداد كبيرة من المرضى والمصابين بالقطاع.

إصدار فواتير وتدوين السعر النهائي.. قرار مهم من التموين لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، القرار رقم 200 لسنة 2023، بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئه والمورده للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض"، بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.

وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، تنفيذًا لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.

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